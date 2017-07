"World Music Live Festival 2017": melodie e ritmi folk-pop in Campo Marzo

ESTATE 2017: TUTTE LE RASSEGNE MUSICALI E LE FESTE ROCK A VICENZA E PROVINCIA

Da giovedì 22 luglio a domenica 6 agosto si svolgerà a Vicenza il "World Music Live Festival 2017" a Campo Marzo in viale Roma per il cartellone musicale estivo vicentino, proposto dal comune in collaborazione con l’Associazione Culturale "Trait d’Union", dove le musiche tradizionali del mondo incontrano i suoni delle nuove generazioni. Gli spettacoli inizieranno sempre alle 21.15. Ingresso gratuito. Vedi anche: "Word Music Live Festival 2016".

WORLD MUSIC LIVE FESTIVAL. Per questa nuova edizione la rassegna ospiterà 4 gruppi, che provengono da paesi differenti e il cui suono è radicato nel tessuto culturale delle zone d’origine. Come sempre accade per la musica popolare il ritmo e le melodie sono viatico di canto e danza, ed è proprio questo il "trait-d’union" fra questi gruppi.

PROGRAMMA DELLA RASSEGNA MUSICALE:

Giovedì 22 luglio - Kern (Irlanda)

Giovedi 27 luglio - Banditaliana (Italia)

Giovedi 3 agosto - Les Poules a’ Coulin (Canada)

Domenica 6 agosto - Alvaro Quiroga (Colombia)

ELENCO CONCERTI