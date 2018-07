Woodstock Xperience: il programma completo

Woodstock Xperience è la rievocazione del più importante festival rock della storia, ma non solo… è il ricreare l’atmosfera e l’energia che c’era all’alba dell’era dell’aquario. L’obiettivo è di riproporre tutte le particolarità che lo hanno caratterizzato per fare un fantastico viaggio a ritroso nel tempo. Oltre ai due palchi live ci sarà un raduno dei mitici pulmini e maggiolini Volkswagen, il village of peace Hare Krishna, il mercatino tematico, mostre, yoga per adulti e bambini, tai chi, biodanza, aree meditazione, e immancabilmente buon cibo e ottima birra!

VENERDI' 13 LUGLIO

ORE 19:00 Apertura manifestazione

con il saluto degli Hare Krishna della Iskon Prabhupada desh



ORE 20:00 Inaugurazione ufficiale Woodstock Xperience con la presenza degli Amministratori Locali,

Raduno maggiolini e pulmini Volkswagen a cura di MaggioliniBassanesi.it



ORE 21:00 PALCO PIANURA

Presenta, e non solo… Porfirio Rubirosa (al secolo Giovanni Albanese)

TEN YEARS AFTER Lele Croce Tribute

JOE COCKER Zampa di Cocker

THE WHO The Substitutes





Lele Croce







SABATO 14 LUGLIO

ORE 10:00 Apertura manifestazione del “Village Of Peace” degli Hare Krishna

AREA BENESSERE Inizio attività: Biodanza, Massaggi, Meditazione, Yoga per bambini e adulti,

Raduno maggiolini e pulmini Volkswagen a cura di MaggioliniBassanesi.it



ORE 15:00 PALCO COLLINA

Xperience-Contest, concorso musicale aperta a band e musicisti che si ispirano ai fantastici anni 60 e 70, a cura di “Artisti No Limits”, presenta Chiara Rose.



ORE 16:00 DJ VAN VW - DJ set 60’s sound - The Gaze

• Woodstock, la storia: “Maggio 1968 Hendrix in Italia” proiezione e con il regista Roberto Crema

• DJ VAN VW - Il sogno di Woodstock in Italia - Fricchetti Selecter

• Woodstock, la storia: L’eco del festival in Italia con Franco Serena, dei Ragazzi dai Capelli Verdi



ORE 21:00 PALCO PIANURA

Presenta, e non solo… Porfirio Rubirosa (al secolo Giovanni Albanese)

JOAN BAEZ Sara Sarnataro

CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL Same Old Story

JANIS JOPLIN Acid Queen

JIMI HENDRIX Simone Galassi BAND



ORE 22:00 PALCO COLLINA

SILICON FLOWER & HIPPIE PARTY-DJ SET ENEA





Sara Sarnataro







DOMENICA 15 LUGLIO

ORE 10:00 Apertura manifestazione del “Village Of Peace” degli Hare Krishna

AREA BENESSERE Inizio attività: Biodanza, Massaggi, Meditazione, Yoga per bambini e adulti

Raduno maggiolini e pulmini Volkswagen a cura di MaggioliniBassanesi.it



ORE 15:00 PALCO COLLINA

Xperience-Contest, concorso musicale aperta a band e musicisti che propongono brani inediti, a cura di “Artisti No Limits”, presenta Chiara Rose.



ORE 16:00 DJ VAN VW - DJ set 60’s sound - The Gaze

• Woodstock, la storia: Il segreto di Woodstock, con il giornalista e critico musicale Gianni Della Cioppa

• DJ VAN VW - Il sogno di Woodstock in Italia – Fricchetti Selecter

• Woodstock, la storia: Il segreto di Woodstock, con il giornalista e critico musicale Gianni Della Cioppa



ORE 19:30 PALCO PIANURA

Presenta, e non solo… Porfirio Rubirosa (al secolo Giovanni Albanese)

La band vincitrice del Xperience-Contest

CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG Southern Cross

CANNED HEAT Rock’n’roll Circus

JEFFERSON AIRPLANE The Black Jam Band

SANTANA Borboletta





The Black Jam





MERCATINI TEMATICI, BEST STREET FOOD & BEERS!!!



