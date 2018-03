“WITH AND WITHIN- PINK FLOYD” Un grande concerto che unisce musica rock e classica

Sabato 17 marzo al teatro ”Astra” di Schio, alle 21:00, si svolgerà il concerto “With and Within- Pink Floyd”, a cura dell'associazione VI Musica, il Complesso strumentale Città di Schio e il coro Giovanile di Thiene.

L’evento rientra tra i progetti selezionati relativamente al tema culturale 2018 del Comune di Scho: “Kalos kai Agathos, volano per la pace” e offrirà al pubblico appassionato del genere, la musica dei mitici Pink Floyd.

Si esibiranno per l’Associazione “VI Musica”, Sandro Benetti alle tastiere ed Enrico Allegrezza alla batteria, Giampaolo Magaraggia e Diego Campesan alle chitarre, Giampaolo Carraro al basso, Mauro Reghellin al sax e infine Sara Strozzo e Antonella Lotto al violoncello. Le voci saranno quelle di Giorgio Zuccolo ed Eleonora Donà quest’ultima per interpretare la splendida “Atom Heart Mother”, uno dei grandi classici degli anni ’70. Accompagneranno la band il Complesso Strumentale "Città di Schio" con 20 elementi, sotto la direzione di Gianluigi Lombardo, e il “Coro giovanile” di Thiene (ben 40 voci di bambini e ragazzi), diretto da Silvia Azzolin. Il tutto con la regia di Giampiero Pozza.

Un evento quindi che coniuga musica rock e classica, modernità e tradizione. Uno spettacolo sia orchestrale che scenografico la cui esecuzione è affidata a un gruppo musicale ampio ed eterogeneo, con l’ambizione di essere armonico e ben amalgamato.

Fra le canzoni proposte,“Shine on You Crazy Diamond”, “Pigs”, “Hey You” e, gran finale, il già citato “Atom Heart Mother” con coro ed orchestra, che sarà l'ultimo brano della serata con circa 25 minuti di esecuzione.

“Penso che la musica abbia come scopo principale quello di unire e non dividere, per questo lo spettacolo ben rientra nel progetto ‘Volano per la pace’ del Comune di Schio, che ci ha anche accordato il Patrocinio”, – spiega Sandro Benetti – coordinatore dell’iniziativa ed esperto del genere. “Negli ultimi progetti che ho seguito, "The Pink Wall",“Beatles e Pink Floyd...oltre il già noto" ed altri ancora, infatti ho sempre cercato di unire generi musicali e discipline diverse, dalla musica classica al rock, dal teatro alla danza, in modo da creare qualcosa di originale ed autentico. Quindi una cosa bella e che nello stesso tempo vada bene per età e sensibilità differenti, com’è appunto negli intendimenti del Progetto del Comune”.



Prevendite (€ 15 platea, € 13 galleria, € 9 ridotto sotto i 14 anni) presso: Discovery, Piazza A. Conte, 6 Schio (tel. 0445/523985), Tabaccheria Balasso, via Trieste, 16 - Thiene (tel 0445/370388), on-line: info@thepinkwall.it o cell. 349/8013926