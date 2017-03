"Wit Matrix" con la corista dei Pink Floyd: Durga McBroom per Amatrice a Vicenza

A Vicenza i Wit Matrix con la corista dei Pink Floyd , Durga McBroom per Amatrice Grande appuntamento il 1 Aprile nell'anfiteatro Palladio presso la Fiera di Vicenza con i Wit Matrix storica Pink Floyd Tribute band vicentina con un super ospite, la corista originale dei Pink Floyd , Durga McBroom per un concerto che si preannuncia spettacolare, unico nel suo genere, dalle scenografie ai filmati video agli effetti speciali in perfetto stile Pink Floyd. I Wit Matrix sono tra le più acclamate tribute band italiane , molto apprezzati anche all'estero per la qualità e imponenza dei loro spettacoli. La band vicentina e' molto nota anche per le loro collaborazioni illustri con i big della musica internazionale come Durga McBroom e Machan Taylor , le storiche coriste originali dei Pink Floyd e anche artisti nazionali come Dodi Battaglia , il mitico chitarrista dei Pooh. Il concerto a scopo benefico è patrocinato dal comune di Vicenza ed è organizzato dalla Croce Verde di Vicenza in favore di Amatrice, bellissima cittadina del Centro Italia devastata dal terremoto. Dopo avere effettuato un sopralluogo i volontari della Croce Verde e parlato personalmente con il sindaco di Amatrice, il signor Sergio Pirozzi, si sono impegnati nel riuscire ad acquistare un mezzo per il trasporto degli anziani e dei disabil , su richiesta esplicita del primo cittadino di Amatrice, il quale sarà presente all'evento. Nella scaletta della serata si potranno ascoltare tutte le grandi hit della storica band inglese tratte dai leggendari album "the dark side of the moon" "the wall" "wish you were here" "division bell"e altri ancora. ..I "Wit Matrix", affrontano la scena con al basso Claudio Palliati, alla chitarra solista Randy Albiero, a quella ritmica e steell guitar Francesco Fiorese, alle tastiere Claudio Tiso , Ivan Franchetto impegnato con batteria e percussioni, Alessandro Farina al sax e flauto traverso , Andrea Bassan percussioni e batteria , voce solista di Mirko Zanotto, le coriste, Serena Pasinato, Marta Melchiorri, Antonia Pia . A partire dalle ore 19 nell'atrio della Sala Palladio sarà allestita un mostra memorabilia sui Pink Floyd dove si potranno ammirare una infinità di oggetti provenienti da tutto il mondo, dischi in vinile, dischi d'oro originali, rarissimi CD, DVD, bootleg introvabili e molti altri oggetti memorabilia, poster originali anni 60 /70 per la gioia dei fans di questa intramontabile band. E anche una bellissima esposizione di chitarre custom vintage rarissime come la Fender stratocaster n° 2 del 1957 esposte dall'associazione Fender World Club. Nei siti della Croce Verde di Vicenza e dei Wit Matrix o nelle relative pagine Facebook si possono trovare tutti i punti delle prevendite dei biglietti . L'Inizio del concerto sarà alle ore 21.00

