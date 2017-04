"Wild Child - The Doors Italian Tribute Band" alla Brasserie Miralago

Venerdì 14 aprile alle 22 la Brasserie Chalet Miralago di Arcugnano in via Lago di Fimon 119 ospiterà il complesso "Wild Child - The Doors Italian Tribute Band" per un concerto live. Il repertorio del complesso attinge sia ai sei album ufficiali della band originale, sia alle versioni live degli stessi brani, saldando in una sintesi espressiva ed incisiva i frutti della ricerca musicale off-stage di King Lizard e soci, con quelli dell'eclettismo tipico delle performance dal vivo del quartetto originale. Ingresso libero.

WILD CHILD - THE DOORS ITALIAN TRIBUTE: è una band di 4 musicisti (formazione originale senza bassista) dedita a portare sulla scena le sonorità, la psichedelia e la poesia create nella seconda metà degli anni Sessanta e nei primissimi anni Settanta dalla band californiana fondata da Jim Morrison e Ray Manzarek. La somiglianza vocale del cantante, la fedeltà delle sonorità, gli effetti scenografici (luci e proiezioni), i costumi degli interpreti rendono lo spettacolo dei "Wild Child" un'esperienza coinvolgente. Membri: Luca Bedin (voce) - Matteo Bertaiola (tastiere - basso) - Mauro Ferrari (chitarra) - Davide Rossignoli (batteria).

ELENCO CONCERTI