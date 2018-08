"Vivi Festival 2018" a Campo Marzo: 5 giorni di concerti e spettacoli

Da Mercoledì 05 Settembre a Domenica 09 Settembre

VIVI Festival 2018 - Campo Marzo, Vicenza



Nel cuore di Vicenza ! >>> R E S T A R T <<<



PROGRAMMA COMPLETO

MERCOLEDI' 5 SETTEMBRE

Apertura Porte Ore 18.00 - Chiusura Ore 2.00

22.00 ➡ Punkreas in Concerto a Vicenza • Vivi Festival

21.00 ➡ Opening: TLA

18.00/21.00 ➡ Dj Set



GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE

Apertura Porte Ore 18.00 - Chiusura Ore 2.00

22.30 ➡ FINLEY in Concerto

21.00 ➡ LOST in Concerto

20.00 ➡ DARI in Concerto

18.00/20.00 ➡ Dj Set By



VENERDÌ 7 SETTEMBRE

Apertura Porte Ore 18.00 - Chiusura Ore 2.00

22.00 ➡ YOLO Hip Hop Party - Venerdì 7 Settembre @Vivi Festival Vicenza

21.00 ➡ NAYT Live

20.00 ➡ DJ MS (Official NITRO Dj)

18.00/21.00 ➡ Dj Set By: ....



SABATO 8 SETTEMBRE

Apertura Porte Ore 12.00 - Chiusura Ore 2.00

16.00 ➡ HOLI a Vicenza - Il Festival dei Colori - VIVI Festival

22.00 ➡ YEP! Party #openair w/ Edmmaro - VIVI Festival 2018



DOMENICA 9 SETTEMBRE

Apertura Porte Ore 12.00 - Chiusura Ore 24.00

22.00 ➡ Catarrhal Noise in Concerto a Vicenza • Vivi Festival

21.15 ➡ QUENTIN 40 live

20.30 ➡ KETAMA126 live

19.45 ➡ LOWLOW live

19.00 ➡ Shake Dj Set

16.00 ➡ Freestyle Battle w/SHEKKERO,LETHAL V,MOOVA,DJ MS & more.



ALL'INTERNO DEL FESTIVAL TROVERETE ANCHE:

Sapori • Street Food & Beer Festival • Campo Marzo, Vicenza

Skatepark & Bmx Pump Truck

Area Children & Attrazioni Gonfiabili

Vintage Market

Redbull Area

Aperol Spritz Lounge

Area Relax

& molto altro!