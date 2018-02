"Vipers - Queen Tribute Band" al The Big di Torri di Quartesolo

I Vipers portano sul palco del The Big le canzoni dei Queen prendendo le mosse dal mitico concerto allo stadio di Wembley del 1986 con One Vision, passando dai brani in grado scuotere il pubblico come We Will Rock You , A Kind of Magic e Hammer To Fall ai classici di oggi e di ieri come The Show Must Go On e Bohemian Rhapsody, non tralasciando “perle d’arte” apprezzate soprattutto dai fans “datati” come Killer Queen, Save Me, Don’t Stop Me Now. Un tributo imperdibile a Freddy Mercury!