Vinile Festival 2018

🎉 VINILE FESTIVAL🎉

L'ultimo Festival dell'anno

Venerdì 28 Dicembre 2018



LIVE

Dalle 22.30 una serie di ospiti d'eccezione si alterneranno sul palco in chiave intima ed acustica:

→ LODO GUENZI (Lo Stato Sociale)

→ ALBERTO FERRARI (Verdena)

→ EUGENIO CESARO (Eugenio in Via Di Gioia)

→ Jesse the Faccio

→ Luca Zambelli (Zebra)



DJ SET

Rock / Indie / Pop / Alt



TICKET

♦ Prevendita: https://www.mailticket.it/evento/20191

♦ Prezzo maggiorato in serata (salvo disponibilità)



ACCESSO

♦ Vinile aperto dalle ore 22:00 alle ore 04:30

♦ Non servono Tessere

♦ No Dress Code

♦ ⛔-18