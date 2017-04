"VIMC Warm Up Summer Fest 2017": 4 band hardcore/punk al Teatro Astra

Sabato 29 aprile dalle 19.30 alle 23.30 è in programma l'ultimo "VIMC Warm Up Summer Fest 2017" con il concerto live di 4 band al Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55. Si esibiranno "Fall Of Minerva" (Post Hardcore - Vicenza), "Mr. Day" (Pop Punk - Post Hardcore - Vicenza), "Frode Alimentare" (Punk Heartcore - Vicenza) e "Century Off The Wall" (Melodic Punk Rock - Verona). Lo show si svolgerà durante il Festival degli Studenti grazie alla consulta studentesca, che ha comprato lo show, supportando il fest su "Musicraiser". L'evento è organizzato dalla VIMC Vicenza Magnagati Crew. Entrata ad offerta libera. Info: www.musicraiser.com/it/projects/7518-summer-fest-2017.

