VIMC Summer Fest Warm Up: live pop punk di 4 band al "Jazzercise" di Vicenza

Sabato 8 aprile a partire dalle 20 fino alle 24 circa la "Vicenza Magnagati Crew" organizza il "VIMC Summer Fest Warm Up Show" con i concerti live pop punk dei gruppi "Not For Rent", "Frode Alimentare", "Last Century" e "360 Flip" presso il locale Jazzercise di Vicenza in strada delle Maddalene 35 (località Maddalene). Sarà il primo evento in vista del "Summer Fest" Ingresso unico a 3 euro.

Le band sul palco in ordine:

NOT FOR RENT (VE): www.notforrent.bandcamp.com

FRODE ALIMENTARE (VI): www.frodealimentare.bandcamp.com

LAST CENTURY: www.facebook.com/714195728681208/videos/842429369191176/

360 FLIP (VE)

