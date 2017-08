Villa Comello Festival: i "Sospiri Veneziani" a Rossano Veneto

Mercoledì 23 agosto alle 21 a Rossano Veneto in via Mottinello 105 ci sarà il "Villa Comello Festival" con i "Sospiri Veneziani" in tournee per un'esibizione di musica, prosa e poesia in lingua veneta.

Direttore d'orchestra: Marco Titotto. Tenore: Dario Magnabosco. Mezzosoprano: Karine Ohanyan. Pianista compositore Damiano Lazzaron. Attrice: Giustina Renier. Attore narratore: Gianluca Mancuso. Att. sp. linguistico: Alessandro Mocellin. Fagotto solista: Frnacesco Fontolan. Violino solista: Stefano Pagliari. Oboe & flauto dolce: Arrigo Pietrobon.

Consulente artistico: Sebastiano Crocetta. Presidente ORV. : Alberto Barbaro. Presidente Inc. Arte: Luciano Dorella.

