Videoclip "My Disgrace" con gli "Element" in Villa Fontana a Gambellara

Sabato 4 marzo dalle 12.00 alle 21 la band vicentina "Element" realizzerà il loro primo primo videoclip "My Disgrace" con la regia di Johnny Carrano Videomaker & Photographer presso Villa Fontana di Gambellara in via Fontanelle 1. In una location prestigiosa verrà girato in formato concerto con la presenza del pubblico. Durante la giornata musicale birre e snack gratis per tutti i partecipanti. Ingresso unico a 5 euro per spese di affitto. Tutti coloro che hanno partecipato alla campagna degli "Element" su "Musicraiser" con un articolo non pagheranno l'entrata.

Biografia degli "Element": complesso di alternative/trash metal, nato ad Arzignano nel 2014 e formato da 4 membri: Sebastiano Fracasso (voce e chitarra) - Emmanuele Tonin (chitarra) - Giulio Zonin (basso) - Elia Rolenti (batteria).

ELENCO CONCERTI