Vicomix: il re delle sigle dei cartoni animati Giorgio Vanni a Vicenza

In occasione di "Vicomix: Comics & Games" (1-2 aprile), domenica 2 aprile dalle 14 in poi il celebre cantante Giorgio Vanni, conosciuto dai giovani per essere il "Re delle Sigle dei Cartoni Animati" su Italia 1, sarà alla Fiera di Vicenza con un nuovissimo concerto per far scatenare tantissime generazioni cresciute a Dragon Ball e Pokemon. Prezzi: 9 euro intero - 7 euro ridotto - 6 euro cosplayer - 5 euro scuole - omaggio bambini under 6 e disabili.

GIORGIO VANNI: cantautore, musicista e chitarrista, nato il 19 agosto 1963 a Milano, esordisce nel 1979 nel gruppo pop-rock "Tomato" insieme a Paolo Costa e Claudio D'Onofrio. Nel 1991 pubblicano il loro primo album "Tomato". Nel 1992 partecipano al Festival di Sanremo con il brano "Sai cosa sento per te". Nel 1994 esce il suo primo album da solista "Grande Cuore". Tappa importante della sua vita artistica è l'incontro con l'arrangiatore Max Longhi: nel 1996 i due iniziano a dedicarsi a prodotti musicali televisivi (ad esempio Generazione X su Italia 1) e pubblicitari. Curano gli arrangiamenti di molte campagne pubblicitarie tra le quali: Always Coca Cola, i jingle della campagna Dietorelle, Q8 e Brooklyn. Nel 1998 scrivono il brano Buone verità per Laura Pausini, che venne incisa nell'album La mia risposta. La canzone prodotta da Vanni e Longhi ebbe una traduzione anche in lingua spagnola, grazie alla vendita in Spagna del CD della cantante romagnola, pubblicata con il titolo "Una gran verdad".

CARTONI ANIMATI: tappa fondamentale della storia musicale di Vanni insieme al compagno Longhi è l'incontro con Alessandra Valeri Manera alla quale piacque il loro stile. La prima sigla di Vanni e Longhi, a essere pubblicata, è Superman (incisa su Fivelandia 16). Il 1999 è un altro anno importante. Oltre ad aver scritto e cantato sigle come Pokémon e Dragon Ball, che hanno segnato positivamente non poco la sua carriera, dallo stesso anno il duo inizia a scrivere sigle anche per Cristina D'Avena. Dall'anno successivo inizia a duettare con la D'Avena, cantando Rossana (scritta da Franco Fasano). Dall'inizio della sua carriera a oggi hanno composto circa un centinaio di sigle, di cui circa 50 per la D'Avena, talvolta anche in coppia. La sua carriera è sicuramente segnata anche dai cartoni, di cui ha cantato le sigle, tra queste le varie trilogie come ad esempio Dragon Ball, Yu-Gi-Oh!, Detective Conan o Naruto, ma anche cartoni minori dove le sue sigle hanno riscosso molto successo, è il caso ad esempio de L'incredibile Hulk o il pezzo ska Maledetti Scarafaggi.

