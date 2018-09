Violini Straordinari per IncontrARTI

Fa ritorno, per il terzo anno consecutivo, "Violini Straordinari" a Vicenza il 10 Settembre presso il Teatro Olimpico.



L'evento, che già negli anni passati ha scaldato i cuori dei vicentini, sarà quest'anno occasione d'incontro di diverse forme d'arte che spingeranno il pubblico a riflettere in merito a tematiche di grande valore.



"Violini Straordinari" è infatti un progetto di comunicazione artistico-musicale nato per trasmettere messaggi importanti come la cura dei bambini malati e la disabilità.



Uno spettacolo emozionante in cui musica, danza e pittura si incontreranno grazie alle esibizioni del Maestro Matteo Fedeli che darà voce ad un raro violino Guarneri 1709 accompagnato al pianoforte e della straordinaria partecipazione della ballerina e pittrice Simona Atzori.



Durante la serata saranno raccolti fondi per l’Associazione Team For Children per il progetto Vicenza Ospitale (una casa famiglia in cui accogliere i genitori dei bambini ricoverati).