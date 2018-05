Vicenza Jazz: Orchestra del Teatro Olimpico

TUTTO IL PROGRAMMA DI VICENZA JAZZ

Il teatro palladiano ospiterà il ritorno dell’Orchestra del Teatro Olimpico che, con il suo direttore principale, il pianista Alexander Lonquich, proporrà un florilegio di musiche tratte dal repertorio classico fortemente ispirato al jazz: dalla Suite dell’Opera da Tre Soldi di Kurt Weill a La Création du Monde di Darius Milhaud, passando per Morton Gould e le sue Derivationsfor Solo Clarinet and Dance Band, fino al celeberrimo Ebony Concerto che Stravinskij scrisse espressamente per l’orchestra di Woody Herman.

Il programma della serata affianca quattro autori della prima metà del Novecento che grazie alla loro spiccata versatilità furono capaci di spaziare con grande successo dal sinfonismo classico al musical, dal balletto alle musiche per il grande schermo, muovendosi spesso e volentieri ai confini del jazz.



Riduzioni per i giovani fino ai 30 anni, Over 65, associazioni culturali musicali, Touring Club Italiano, dipendenti Comune di Vicenza, abbonati TCVI.