Vicenza Jazz: il sassofonista internazionale Chris Potter al Teatro Comunale

Lunedì 15 maggio alle 21 nella Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 si terrà il concerto del sassofonista Chris Potter in quartetto con David Virelles (pianoforte), Joe Martin (contrabbasso), Marcus Gilmore (batteria) per la rassegna musicale "Vicenza Jazz 2017". Chris Potter è un solista, che definisce alla perfezione l’arte del sax (i suoi prediletti sono il tenore e il soprano) con una veemenza incontenibile, percorrendo le strade attuali del post-bop, aprendole verso nuovi varchi espressivi. La sua musica è capace di far confluire la tradizione jazzistica verso una sintesi coi linguaggi contemporanei.

CHRIS POTTER: nato a Chicago nel 1971, Potter si fa notare con Red Rodney, Paul Motian, Renee Rosnes, John Patitucci e gli Steely Dan, imponendosi con una notevole rapidità anche come leader. Dopo l’esordio discografico per la Criss Cross, sono le sue uscite su etichetta Concord, dal 1994, a dare finalmente lustro al suo nome. Per queste produzioni si circonda di partner come Brad Mehldau, Larry Grenadier, Billy Hart (Moving In, 1996), John Scofield, Dave Holland e Jack DeJohnette (Unspoken, 1997), Kurt Rosenwinkel, Scott Colley e Billy Drummond (Vertigo, 1998). La sua fortuna prosegue senza interruzioni col passaggio all’etichetta Verve e, parallelamente, all’ECM, che ha appena pubblicato "The Dreamer Is the Dream". Pur ampiamente affermato coi propri gruppi, Potter si è comunque sempre reso disponibile a collaborare con altri grandi leader come Pat Metheny, Herbie Hancock, Dave Holland, Paul Motian.

PREVENDITE ON LINE: 17.50 euro ridotto e 20.50 euro intero su www.toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/events/chris%20potter%20quartet/2017-5-15_21.00/teatro%20comunale%20di%20vicenza%20-%20sala%20del%20ridotto

