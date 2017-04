Vicenza Jazz: il pianista internazionale Gonzalo Rubalcaba al Teatro Olimpico

Martedì 16 maggio alle 21 al Teatro Olimpico di Vicenza in piazza Matteotti 11 si terrà il concerto del pianista cubano Gonzalo Rubalcaba per la rassegna musicale "Vicenza Jazz 2017". Il musicista si è imposto subito nel panorama internazionale, coniugando l’universo latino e quello afro. E' riuscito ad unire gli aspetti più ritmici e le atmosfere più liriche con una tecnica di virtuosismo classico per una sonorità singolare. Le sue esibizioni in solo permettono di ascoltare in maniera rivelatoria la sua magnetica diteggiatura, ma anche immerso in qualunque altro contesto strumentale il suono di Rubalcaba emerge sempre vividamente con la sua classe incomparabile. Il recital lascerà un segno duraturo nel tempo, perchè il concerto sarà ripreso per confluire nel primo dvd in solo del pianista cubano, che ha personalmente espresso il desiderio di realizzare questa sua produzione audiovisiva circondato dalla scenografia dell’Olimpico,dove si era già esibito in occasione dell’edizione 2010 del festival.

GONZALO RUBACABA: pianista nato a L’Avana a Cuba nel 1963, dopo un lungo apprendistato nell’ambiente della musica cubana, viene ‘scoperto’ da Dizzy Gillespie nel 1985. L’anno seguente Charlie Haden lo introduce nel reame del jazz, inserendolo nel suo trio con Paul Motian e lanciandone così la carriera internazionale. I complicati rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti hanno ritardato l’ingresso di Rubalcaba nel paese ‘ufficiale’ del jazz, dove comunque alla fine è riuscito a emigrare (e del resto già incideva per la Blue Note, sulla quale esordì figurando come leader nelle registrazioni live del trio con Haden e Motian, proprio grazie all’intercessione del grande contrabbassista).

PREVENDITE ON LINE: 20.50 euro ridotto e 25.50 euro intero sul sito www.toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/events/gonzalo%20rubalcaba%20solo/2017-5-16_21.00/teatro%20olimpico%20di%20vicenza

(nella foto sopra il pianista Gonzalo Rubalcaba al Teatro Olimpico al Vicenza Jazz 2010)

