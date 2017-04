Vicenza Jazz: il chitarrista internazionale Marc Ribot alla Basilica Palladiana

Domenica 14 maggio alle18 si terrà il concerto live del chitarrista internazionale Marc Ribot alla Basilica Palladiana di Vicenza in piazza dei Signori per la rassegna "Vicenza Jazz 2017". Ribot è un musicista imprevedibile: ogni sua performance in solo dal vivo fa storia a sé tra il riemergere di memorie sonore, improvvisazione totale, interferenze rumoristiche. Di sicuro Ribot sa come tenere l’ascoltatore col fiato sospeso in attesa del dipanarsi degli eventi sonori, tra mistero e sorpresa.

PREVENDITE ON LINE: 11.50 euro su www.toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/events/marc%20ribot%20solo/2017-5-14_18.00/basilica%20palladiana?back=2&area=b50b0528-16ab-4767-b5da-cb5eb44f3461&type=ga

MARC RIBOT: chitarrista nato a Newark nel New Jeersey (U.S.A.) nel 1954. Ha pubblicato sei album in solo, tra i quali spiccano The Book of Heads (1995, in cui esegue composizioni di John Zorn), Saints (2001) e il più recente della serie, Silent Movies (2010). Nel corso della sua lunga carriera il musicista americano ha impersonato innumerevoli ruoli: dalle celeberrime esibizioni con Elvis Costello e Tom Waits ai gruppi (come i Lounge Lizards,) che hanno fatto di lui un guru della scena avanguardistica downtown di New York. I suoi generi spaziano dal free jazz alla musica cubana e al blues fino al rock, che emerge vigorosamente anche nel suo più recente gruppo, con tanto di archi: gli "Young Philadelphians".

(nella foto sopra il chitarrista internazionale americano Marc Ribot)

