Vicenza Jazz: I concerti di sabato 12 maggio

TUTTO IL PROGRAMMA DI VICENZA JAZZ

È ormai una tradizione il grande concerto a ingresso gratuito in Piazza dei Signori che il primo sabato del cartellone del festival New Conversations – Vicenza Jazz porta la musica all’aperto di fronte a un pubblico sempre numerosissimo. Quest’anno, sabato 12 maggio alle ore 21, a riscaldare la piazza ci sarà un doppio spettacolo: all’apoteosi ritmica degli Odwalla (sette percussionisti guidati da Massimo Barbiero, più voce e danzatori) seguiranno i ritmi e i fiati non meno travolgenti dei Supersonic guidati dal sassofonista Thomas de Pourquery, con la partecipazione del trombonista Gianluca Petrella come ospite speciale.

E se il concerto del sabato in piazza è un appuntamento atteso di anno in anno, decisamente insolita è la proposta di un concerto di spicco in orario pomeridiano: alle ore 18 al Teatro Olimpico la visionaria Sun Ra Arkestra diretta da Marshall Allen farà il bis, dopo il concerto della sera precedente sempre all’Olimpico. Alcuni membri dell’Arkestra saranno poi attesi in piazza per unirsi agli Odwalla: sono loro i Saturnian Visitors annunciati sul programma della serata in piazza.

Il weekend festivaliero sarà ricco di appuntamenti sparsi per la città. Oltre agli innumerevoli live nei locali, spiccano la proiezione del film “Ornette: Made in America” di Shirley Clarke (Palazzo Chiericato, ore 20:30, ingresso gratuito) e lo spettacolo Easy to Love – Il mio amico Cole Porter, a metà strada fra il concerto jazz e lo storytelling, con il cantante Lorenzo Cipriano (Teatro Astra, ore 20).

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2018 è organizzato dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Crescita e dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz e in collaborazione con il Bar Borsa.

Il programma per sabato 12