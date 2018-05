Vicenza Jazz: Gavino Murgia in concerto

IL CONCERTO DEI MANHATTAN TRANSFER

Protagonista di questa nuova giornata festivaliera sarà il sassofonista Gavino Murgia, con ben due concerti: alle ore 22 al Jazz Café Trivellato con l’esuberante Blast Quartet (Mauro Ottolini a trombone e conchiglie, Salvatore Maiore al contrabbasso, Pietro Iodice alla batteria). Murgia si sposterà poi nella suggestiva cornice del Cimitero Maggiore a mezzanotte: assieme all’ensemble vocale Cantar Lontano diretto da Marco Mencoboni interpreterà musiche di Guillaume Dufay, Pierre de La Rue, Cristobal de Morales, Perotin: è la ricreazione del celeberrimo “Officium Divinum” di Jan Garbarek.

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2018 è organizzato dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Crescita e dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz e in collaborazione con il Bar Borsa.

__________

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 22

Gavino Murgia Blast Quartet

Gavino Murgia (sax soprano e tenore), Mauro Ottolini (trombone, conchiglie),

Salvatore Maiore (contrabbasso), Pietro Iodice (batteria)

Cimitero Maggiore, ore 24

Gavino Murgia & Cantar Lontano “Officium Divinum”

Gavino Murgia (sax soprano)

Cantar Lontano (ensemble): Alessandro Carmignani (controtenore),

Paolo Borgonovo, Riccardo Pisani (tenore), Guglielmo Buonsanti (basso),

Marco Mencoboni (direttore)

Musiche di Guillaume Dufay, Pierre de La Rue, Cristobal de Morales, Perotin

__________

Con Gavino Murgia l’estetica jazzistica incontra la tradizione musicale sarda: sassofonista, voce di bassu nel tipico canto a Tenore, suonatore di launeddas, Murgia ha collaborato con Michel Godard, Rabih Abou-Khalil, Gianluigi Trovesi, Antonello Salis, Don Moye… E ora assieme alle marcate personalità di Mauro Ottolini, Salvatore Maiore e Pietro Iodice dà vita al Blast Quartet, che rivela la propria natura sin dal nome: una band esplosiva.

Gavino Murgia e Marco Mencoboni hanno ideato il progetto “Officium Divinum” per mantenere in vita, col supporto dei solisti dell’ensemble Cantar Lontano, l’opera del sassofonista Jan Garbarek e del complesso vocale Hilliard Ensemble. Il loro lavoro, datato 1994 e prodotto da Manfred Eicher per la ECM, ha segnato un momento di svolta epocale nel mondo della musica contemporanea, rilanciando il crossover tra musica colta e jazz e portandolo su dimensioni raffinate come mai prima.

Nuorese, Gavino Murgia si è immerso nel mondo del jazz mantenendo un costante legame con le radici musicali della sua terra. Il canto a tenore e lo studio tradizionale delle launeddas si fondono con la musica afroamericana, trovando un percorso inedito e originale. Ha suonato con musicisti dagli orientamenti stilistici assai diversi: Rabih Abou-Kalil, Bobby McFerrin, Michel Godard, Mal Waldron, Roswell Rudd, Baba Sissoko, Al Di Meola, Paolo Fresu, Gianluigi Trovesi, Antonello Salis, Danilo Rea. E anche Gianna Nannini, Massimo Ranieri, Vinicio Capossela, Piero Pelù, Noa.

__________

BIGLIETTI

concerto di mezzanotte al Cimitero Maggiore di Vicenza

biglietto unico: 5 euro

concerti al Jazz Café Trivellato - Bar Borsa

e laddove non diversamente specificato

INGRESSO LIBERO

__________

PREVENDITE

- Biglietteria del Teatro Comunale: aperta dal martedì al sabato dalle 15 alle 18:15 fino al 30 aprile; dal martedì al sabato dalle 16 alle 18:15 dall’1 al 20 maggio.

La biglietteria risponde al telefono negli stessi giorni di apertura dalle 16 alle 18.

- Biglietteria del Teatro Olimpico: aperta dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30 dall’1 al 20 maggio.

- on line: www.tcvi.it

- sportelli di Intesa San Paolo (ex Banca Popolare di Vicenza)

- giorno dello spettacolo: alla biglietteria del teatro da un'ora prima dell'inizio del concerto (senza diritto di prevendita)