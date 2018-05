Vicenza Jazz: Concerto Odwalla & Saturnian Visitors in Piazza dei Signori

Sul palco di Piazza dei Signori, alle ore 21:00, un ritrovo gioioso, pronto ad accogliere tantissimi artisti, tra i quali Odwalla Percussion, Thomas de Pourquery & The Supersonic oltre a vari special guests: come sempre una grande festa, della musica, della condivisione e dello stare insieme, proprio come gli storici raduni all’aperto di cinquant’anni fa.

Per l' occasione, la Commissione comunale di vigilanza per i pubblici spettacoli ha stabilito il divieto di somministrare e vendere per asporto bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio dalle 18 di sabato 12 maggio all’1 di domenica 13 maggio.

Il divieto riguarda gli esercizi pubblici di piazza dei Signori, piazza Biade, piazzetta Palladio, contra’ Cavour, contra’ Del Monte e contra’ Manin.

La sanzione va da un minimo di 25 euro e un massimo di 500 euro.

Gli artisti del concerto

Massimo Barbiero (marimba, vibrafono, percussioni)

Matteo Cigna (vibrafono, percussioni)

Stefano Bertoli (batteria)

Alex Quagliotti (batteria, percussioni)

Dudù Quate (percussioni)

Doussou Bakary Touré (djembè)

Andrea Stracuzzi (percussioni) Gaia Mattiuzzi (voce)

Jean Landruphe Diby, Giulia Ceolin (dance)

Thomas de Pourquery (alto e soprano sax, voce)

Laurent Bardainne (tenore e sassofoni baritono)

Guillaume Dutrieux (tromba)

Arnaud Roulin (tastiere e piano)

Fred Galiay (basso)

Edward Perraud (batteria)



Gianluca Petrella (Trombone)