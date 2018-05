Vicenza Jazz: Concerti di sabato 19 maggio

Teatro Olimpico, ore 21

Tigran Hamasyan solo

Tigran Hamasyan (pianoforte)

Randy Weston & Billy Harper Duo

Randy Weston (pianoforte), Billy Harper (sax tenore)

Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, ore 22

Mauro Negri meets Andrea Pozza Trio

Mauro Negri (sax tenore), Andrea Pozza (pianoforte),

Lorenzo Conte (contrabbasso), Anthony Pinciotti (batteria)

Foyer del Teatro Comunale, ore 24

Trondheim Jazz Orchestra

Sofia Jernberg (voce), Eirik Hegdal, Fredrik Ljungkvist, Espen Reinertsen (sax, clarinetto),

Eivind Lønning (tromba), Øyvind Brække (trombone), Ola Kvernberg (violino),

Øyvind Engen (violoncello), Daniel Formo (organo, synth), Oscar Grönberg (pianoforte),

Torstein Lofthus, Håkon Mjåset Johansen (batteria), Ole Morten Vågan (basso e composizione)

Sabato 19 maggio sarà la penultima giornata dell’edizione 2018 del festival New Conversations – Vicenza Jazz ma già c’è aria di gran finale, con un doppio concerto al Teatro Olimpico (alle ore 21) incentrato su grandi proposte pianistiche. Il giovane armeno Tigran Hamasyan aprirà la serata in piano solo, lasciando poi la scena al prezioso duo con il pianista Randy Weston e il sassofonista Billy Harper. Vera leggenda del jazz, il novantaduenne Weston sarà in Italia in esclusiva per Vicenza Jazz.

Aria festiva anche al Jazz Café Trivellato - Bar Borsa, dove dalle ore 22 si ascolterà il sassofonista Mauro Negri, ospite speciale del trio del pianista Andrea Pozza (con Lorenzo Conte al contrabbasso e Anthony Pinciotti alla batteria).

Un appuntamento musicale inconsueto coronerà il programma giornaliero: a mezzanotte nel Foyer del Teatro Comunale si ascolterà la norvegese Trondheim Jazz Orchestra.

Il festival New Conversations – Vicenza Jazz 2018 è organizzato dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Crescita e dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz e in collaborazione con il Bar Borsa.

In esclusiva per Vicenza Jazz, un’occasione unica per ascoltare due titani del jazz.

BIGLIETTI

concerto al Teatro Olimpico: Tigran Hamasyan + Randy Weston & Billy Harper Duo

intero: 22 euro + d.p.

ridotto*: 18 euro + d.p.

concerto di mezzanotte - Trondheim Jazz Orchestra

biglietto unico: 10 euro (inclusa una consumazione)

concerti al Jazz Café Trivellato - Bar Borsa

e laddove non diversamente specificato

INGRESSO LIBERO

PREVENDITE

- Biglietteria del Teatro Comunale: aperta dal martedì al sabato dalle 15 alle 18:15 fino al 30 aprile; dal martedì al sabato dalle 16 alle 18:15 dall’1 al 20 maggio.

La biglietteria risponde al telefono negli stessi giorni di apertura dalle 16 alle 18.

- Biglietteria del Teatro Olimpico: aperta dal martedì alla domenica dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30 dall’1 al 20 maggio.

- on line: www.tcvi.it

- sportelli di Intesa San Paolo (ex Banca Popolare di Vicenza)

- giorno dello spettacolo: alla biglietteria del teatro da un'ora prima dell'inizio del concerto (senza diritto di prevendita)

