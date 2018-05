Vicenza Jazz 2018 - Programma dei concerti del Jazz Café Trivellato e Bar Borsa

Il Jazz Café Trivellato - Bar Borsa sarà ancora una volta il fulcro della vita notturna di New Conversations – Vicenza Jazz. La ventitreesima edizione del festival inizierà giovedì 10 maggio con un prologo in trasferta a Thiene, ma da venerdì 11 sino a domenica 20 la musica si riverserà su tutto il tessuto cittadino di Vicenza.

Nel colossale cartellone del festival, coi suoi circa 150 eventi, il Jazz Café Trivellato - Bar Borsa avrà un ruolo centralissimo, sia per l’importante offerta di live (tutti a ingresso gratuito e con inizio alle ore 22) che per l’ubicazione sotto le volte della Basilica Palladiana in Piazza dei Signori.

Il palco del jazz club ufficiale del festival vicentino sarà dedicato soprattutto alle idee più originali della scena italiana, ma non mancheranno le proposte internazionali, con nomi storicamente affermati e progetti di raro ascolto.

La programmazione, messa a punto in condivisione fra la direzione del festival di Riccardo Brazzale e quella del Borsa a cura di Lorenzo Conte, è pensata sia per l’interesse dell’appassionato che per un ascolto informale e socializzante.

Il Festival New Conversations – Vicenza Jazz 2018 è organizzato dal Comune di Vicenza, Assessorato alla Crescita e dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, in coproduzione con Trivellato Mercedes Benz e in collaborazione con il Bar Borsa.

Gli artisti del Jazz Café Trivellato - Bar Borsa