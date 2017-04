Vicenza Jazz 2017: Stefano Benni & Umberto Petrin in "Misterioso" al Teatro Olimpico

Dopo il concerto di Enrico Rava & Geri Allen, giovedì 18 maggio alle ore 22.30 circa al Teatro Olimpico è in programma lo spettacolo musicale-letterario "Misterioso" con la voce di Stefano Benni e il pianoforte di Umberto Petrin per il festival "Vicenza Jazz 2017". I due artisti coniugheranno in simbiosi musica e letteratura, dialogando insieme e infilandosi fra le parole o prendendosi spazi solistici. Il testo non è l’abituale spartito musicale né un classico copione teatrale. Nessuno dei due protagonisti tiene a mettere didascalie prestabilite. Entrambi sentono la figura di Thelonious Monk come un’amichevole presenza fantasmatica da interpretare, reinterpretare, contaminare, lasciar esplodere, a partire da quel blues fitto di incanti e anomalie che dà il titolo allo spettacolo: “Misterioso”.

STEFANO BENNI: nato a Bologna nel 1947, scrittore, poeta, umorista, ha pubblicato numerosi romanzi e raccolte di racconti, molti dei quali sono stati tra i grandi bestseller della letteratura italiana degli ultimi anni: da Il bar sotto il mare (Feltrinelli, 1987) a La compagnia dei Celestini (Feltrinelli, 1992), Bar Sport (Mondadori, 1976) e Bar Sport Duemila (Feltrinelli, 1997), La grammatica di Dio (Feltrinelli, 2007), Pane e tempesta (Feltrinelli, 2009), La traccia dell’angelo (Sellerio, 2011), Di tutte le ricchezze (Feltrinelli, 2012), Cari Mostri (Feltrinelli, 2015). Benni è anche autore televisivo e cinematografico oltre che firma giornalistica per l'Espresso, Panorama, Cuore, la Repubblica, il Manifesto, Linus, Micromega (tratto da www.vicenzajazz.org)

UMBERTO PETRIN: nato nel 1960, ha trascorsi letterari nel campo della poesia contemporanea, con alcune pubblicazioni e vari premi. Ma dal 1984 si è poi completamente dedicato alla carriera di pianista jazz, dimostrandosi comunque sempre disponibile all’incontro tra la sua musica e altre forme artistiche, con un occhio di riguardo per la poesia. Stilisticamente assai versatile, è particolarmente noto per i lunghi sodalizi con Tiziana Ghiglioni, Gianluigi Trovesi e Stefano Benni (dal 1999). Ma ha collaborato anche con Lee Konitz, Lester Bowie, Cecil Taylor, Tim Berne, Steve Lacy, Enrico Rava, Paolo Fresu, l’Italian Instabile Orchestra.

PREVENDITE ON LINE: 25.50 euro intero - 20.50 euro ridotto su www.toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/events/rava-allen%3b%20benni-petrin/2017-5-18_21.00/teatro%20olimpico%20di%20vicenza

