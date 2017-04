Vicenza Jazz 2017: inaugurazione con "La Notte della Taranta" in piazza dei Signori

Sabato 13 maggio alle 21 in piazza dei Signori a Vicenza il festival "Vicenza Jazz 2017" si aprirà con il concerto gratuito dell'Orchestra Popolare "La Notte della Taranta" direttamente dal Salento. Il celeberrimo gruppo folkloristico, con il suo corteo di ballerini posseduti, danzatori indiavolati e il contorno di cantanti e musicisti impegnati a scatenare un’apoteosi della danza si esibirà in un turbine di ritmi di pizzica sempre più vorticosi, sino all’esorcismo finale. Completata così la programmazione dei live di prima serata della ventiduesima edizione del festival "New Conversations - Vicenza Jazz", che andrà scena dal 12 al 21 maggio nel capoluogo berico.

La gioiosa ed esuberante musica dell'orchestra popolara salentina sarà come un ponte gettato tra la missione jazzistica del festival e un ascolto più immediato e di grande richiamo popolare: un annunciato bagno di folla all’aperto incastonato tra le serate in teatro che porteranno a Vicenza grandi star come Dee Dee Bridgewater, Gino Paoli con Danilo Rea, Jacob Collier, Enrico Rava assieme a Geri Allen, Stefano Benni con Umberto Petrin. E ancora campioni del jazz come Uri Caine, Dave Douglas, Chris Potter, Gonzalo Rubalcaba, Black Art Jazz Collective.

LA NOTTE DELLA TARANTA: il flusso musicale dell'orchestra popolare libera un’energia primordiale, a partire dalla sua chiave essenziale, il ritmo del tamburello, che permette a musicisti, danzatori e ascoltatori di vibrare in perfetta sintonia con la natura circostante. Viene così aggiornata e ricontestualizzata la funzione sociale e terapeutica della pizzica, chiamata a esorcizzare i mali di oggi. L’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” è l’espressione ufficiale dell’omonimo e celeberrimo festival, inaugurato nel 1998 e diventato col tempo il più grande appuntamento dedicato alla musica popolare in Italia. La vasta risonanza anche internazionale raggiunta dalla Notte della Taranta ha rinnovato le fortune della pizzica, la musica tradizionale salentina, portandola a dialogare con altri linguaggi musicali. Importanti direttori e solisti vengono regolarmente convocati per rinnovare l’esuberante festa della danza salentina: tra i primi si sono succeduti Daniele Sepe, Joe Zawinul, Piero Milesi, Stewart Copeland, Ambrogio Sparagna, Goran Bregović, Carmen Consoli, mentre come guests dell’orchestra si sono ascoltati, tra i tanti, Fiorella Mannoia, Enzo Avitabile, Luciano Ligabue, Roberto Vecchioni, Emma, Max Gazzè, Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Eugenio Finardi, Vinicio Capossela, Caparezza, Massimo Ranieri, Lucio Dalla, Morgan, Richard Galliano e innumerevoli esponenti delle musiche dal mondo, compresi Noa e il Buena Vista Social Club.

INTERPRETI: Alessandra Caiulo, Ninfa Giannuzzi, Stefania Morciano, Enza Pagliara, Alessia Tondo, Antonio Amato, Antonio Castrignanò, Giancarlo Paglialunga (voci); Nico Berardi (fiati); Gianluca Longo e Attilio Turrisi (corde); Luigi Marra (violino); Roberto Gemma (mantici), Valerio Bruno (basso); Roberto Chiga e Carlo “Canaglia” De Pascali (tamburelli); Antonio Marra (batteria); Alessandro Monteduro (percussioni).

