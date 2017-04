Vicenza Jazz 2017: Enrico Rava & Geri Allen al Teatro Olimpico

Giovedì 18 maggio alle ore 21 al Teatro Olimpico di Vicenza si esibiranno il trombettista Enrico Rava e la pianista Geri Allen per uno degli appuntamenti più prestigiosi del "Vicenza Jazz 2017". Enrico Rava non esita a cimentarsi periodicamente con nuove avventure musicali: per la prima volta sarà in tournée in duo con la pianista Geri Allen. Ci sono vari precedenti tra Rava e la Allen, ma tutt’altro che musicali: incontri casuali nelle sale d’attesa degli aeroporti o nei festival nei quali erano invitati a esibirsi coi loro gruppi, per scambiarsi saluti e promesse di una futura collaborazione, che arriva puntuale proprio nel capoluogo berico. A seguire si esibiranno nel secondo set della serata è in programma lo spettacolo "Misterioso" con lo scrittore-umorista Stefano Benni e il pianista jazz Umberto Petrin.

ENRICO RAVA: personalità umana e musicale fuori da ogni schema, incapace di ripetersi: non meraviglia che Enrico Rava sia un musicista rigoroso quanto incurante delle convenzioni, che ha creato un linguaggio solistico immediatamente riconoscibile, i cui punti di forza sono la sonorità lirica, il fraseggio spezzato e scattante, la freschezza tematica delle composizioni. Il giro del jazz a 360° di Rava, con i suoi spostamenti trasversali tra sperimentalismo e mainstream, si rispecchia nello stile altrettanto onnivoro della Allen (tratto da www.vicenzajazz.org).

GERI ALLEN: nata a Pontiac (Michigan,) ma cresciuta a Detroit, Geri Allen si è affacciata sulla scena musicale newyorkese verso la metà degli anni Ottanta. Il movimento M-Base, che ruotava attorno a Steve Coleman (col quale la Allen ha registrato diversi dischi) fu il suo trampolino. Iniziò quindi a proporsi come leader, incidendo anche in una formazione paritetica con Charlie Haden e Paul Motian. Le sue collaborazioni, che spaziano da Ron Carter a Tony Williams, Jack DeJohnette, Betty Carter e Charles Lloyd, le hanno permesso di affermarsi definitivamente nel corso degli anni Novanta, imponendola come una delle principali voci pianistiche del decennio. Posizione di primato che la Allen ha conservato sino a oggi, coltivando sia uno stile più sperimentale e aggressivo che una vena lirica di insuperabile cantabilità. Anche Ornette Coleman, notoriamente ‘allergico’ ai pianisti, per lei fece un’eccezione e la volle al proprio fianco (tratto da www.vicenzajazz.org).

PREVENDITE ON LINE: 25.50 euro intero - 20.50 euro ridotto su www.toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/events/rava-allen%3b%20benni-petrin/2017-5-18_21.00/teatro%20olimpico%20di%20vicenza

ELENCO CONCERTI