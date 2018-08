Vicenza in Lirica 2018: tutti gli appuntamenti di settembre

31 AGOSTO

CAPRICCIO e STRAVAGANZA

Palazzo Chiericati, Piazza Giacomo Matteotti, 37/39



Venerdì 31 agosto Ore 21.00 Palazzo Chiericati CAPRICCIO e STRAVAGANZA “Il mondo del teatro e dei cantanti nelle caricature di Anton Maria Zanetti” Conferenza d’arte di Valentina Casarotto Letture di Stefania Carlesso Soprano Arianna Miali Clavicembalo Alberto Maron Musiche di Lotti, Vivaldi, Marcello Ingresso: posto unico intero € 10 – ridotto € 7.

1 SETTEMBRE

MAURIZIO ARENA

Palazzo Chiericati, Piazza Giacomo Matteotti, 37/39



Sabato 1 settembre Ore 16.00 Palazzo Chiericati MAURIZIO ARENA Premio Archivio storico Tullio Serafin Consegna del premio al Direttore d'orchestra Maurizio Arena Contralto Serena Lazzarini Ingresso: libero.

MANUELA CUSTER

Teatro Olimpico, Stradella del Teatro Olimpico



Sabato 1 settembre Ore 21.00 Teatro Olimpico MANUELA CUSTER Recital dedicato a Tullio Serafin Celebrazioni del 50° dalla scomparsa del direttore d'orchestra veneto TULLIO SERAFIN Mezzosoprano Manuela Custer Pianoforte Raffaele Cortesi Musiche di Pizzetti, Montemezzi, Tosti e Malipiero www.CelebrazioniTullioSerafin.it Ingresso: intero € 35 – ridotto € 25 - convenzionato € 20.

2 SETTEMBRE

MONICA BACELLI

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Contra S. Corona, 25



Domenica 2 settembre Ore 11.00 Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari MONICA BACELLI Concerto finale degli allievi della masterclass Solisti allievi della masterclass di canto del mezzosoprano Monica Bacelli Pianoforte Alessandro Marini Ingresso: libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

KING ARTHUR

Domenica 2 settembre Ore 21.00 Teatro Olimpico KING ARTHUR Henry Purcell Esecuzione in forma di concerto a cura del progetto “Crescere in musica” del Liceo Corradini di Thiene, in collaborazione con il Conservatorio di musica A. Pedrollo solisti della classe di Canto rinascimentale e barocco del Conservatorio “A.Pedrollo” preparatrice: GEMMA BERTAGNOLLI supervisione musicale: LORENZO FEDER adattamento e regia drammaturgica: MARCO FACCIN responsabile di progetto: PAOLO DAL BALCON CRESCERE IN MUSICA BAROQUE maestro concertatore e cembalo: SERGIO GASPARELLA PERSONAGGI E INTERPRETI…

4 SETTEMBRE

Polidoro di Antonio Lotti

Palazzo Chiericati, Piazza Giacomo Matteotti, 37/39



Martedì 4 settembre Ore 16.30 Palazzo Chiericati Polidoro di Antonio Lotti Conferenza e guida all'ascolto dell'opera Con Franco Rossi, Francesco Erle e Cesare Scarton Cembalo Alberto Maron Ingresso: libero.

6 SETTEMBRE

POLIDORO

Teatro Olimpico, Stradella del Teatro Olimpico



Giovedì 6 settembre Ore 20.45 Teatro Olimpico POLIDORO Tragedia da rappresentarsi in musica di Antonio Lotti Libretto di Agostino Piovene PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA IN TEMPI MODERNI Edizione a cura di Francesco Erle e Franco Rossi Polinestore Davide Giangregorio // Michele Perrella Iliona Anna Bessi // Giuseppina Perna Polidoro Federico Fiorio // Cecilia Gaetani Deifilo Danilo Pastore // Daniele Lequaglia Andromaca Maria Elena Pepi // Arlene Miatto Albeldas Pirro Luca Parolin Darete Patrizio La Placa // Gino Gobbo Orchestra Vicenza in…

7 SETTEMBRE

POLIDORO

Venerdì 7 settembre Ore 20.45 Teatro Olimpico POLIDORO Tragedia da rappresentarsi in musica di Antonio Lotti Libretto di Agostino Piovene PRIMA ESECUZIONE ASSOLUTA IN TEMPI MODERNI Edizione a cura di Francesco Erle e Franco Rossi Polinestore Davide Giangregorio // Michele Perrella Iliona Anna Bessi // Giuseppina Perna Polidoro Federico Fiorio // Cecilia Gaetani Deifilo Danilo Pastore // Daniele Lequaglia Andromaca Maria Elena Pepi // Arlene Miatto Albeldas Pirro Enrico Torre Darete Patrizio La Placa // Gino Gobbo Orchestra Vicenza in…

8 SETTEMBRE

POLIDORO LIVE

Gallerie d’Italia – Palazzo Leoni Montanari, Contra S. Corona, 25



Sabato 8 settembre Ore 17.00 Gallerie d'Italia – Palazzo Leoni Montanari Polidoro live Concerto di musica barocca in costume del '700 nel cortile del palazzo Solisti cover del POLIDORO di Antonio Lotti Polinestore Michele Perrella Iliona Giuseppina Perna Polidoro Cecilia Gaetani Deifilo Daniele Lequaglia Andromaca Arlene Miatto Albeldas Darete Gino Gobbo Ensemble strumentale Vicenza in Lirica Ingresso: biglietto unico € 7 (prenotazione consigliata al n° 800.578875).

11 SETTEMBRE

Vicenza in Lirica Fuori Le Mura

Villa Pisani Bonetti, Via Risaie, 1

Martedì 11 settembre Ore 18.00 Villa Pisani Bonetti Vicenza in Lirica Fuori Le Mura “Il melomane domestico. Maria Callas e altri scritti sull'opera” Presentazione del libro di Alessandro Duranti (Ronzani Editore Vicenza) con Franco Zabagli (Gabinetto Vieusseux di Firenze) Soprano Sara Pegoraro Pianoforte Alessandro Marini Ingresso: libero. A seguire cena in Barchessa su prenotazione (0444/831104).

12 SETTEMBRE

ALBERTO MATTIOLI

Libreria Galla, Corso Palladio 11

Mercoledì 12 settembre Ore 18 Libreria Galla 1880 ALBERTO MATTIOLI “Meno grigi più Verdi. Come un genio ha spiegato l’Italia agli italiani” Presentazione del libro di Alberto Mattioli (Garzanti Editore) con Nicoletta Martelletto (Il Giornale di Vicenza) Ingresso: libero.

13 SETTEMBRE

MEDEA: CALLAS – SERAFIN

Oratorio di San Nicola, Stradella S. Nicola



Giovedì 13 settembre Ore 20.45 Oratorio di San Nicola MEDEA: CALLAS - SERAFIN Nel 1957 viene prodotto al Teatro alla Scala il primo disco di Casa Ricordi: si tratta dell’opera “Medea” di Luigi Cherubini, con Maria Callas nel ruolo di protagonista e la direzione del Maestro Tullio Serafin. Il disco uscirà l’anno dopo, in occasione del 150° della casa editrice, sotto la supervisione di Nanni Ricordi, che qualche anno più avanti sarebbe diventato il talent scout dei cantautori italiani. Pierluigi…

14 SETTEMBRE

CENA CON L’ARTISTA

Hotel Viest Vicenza, Via U. Scarpelli, 41



Venerdì 14 settembre Ore 20.30 Hotel Viest Vicenza CENA CON L’ARTISTA Con accompagnamento musicale al pianoforte del Maestro Alessandro Marini Ingresso: su prenotazione presso l’Hotel Viest (0444/582677).

16 SETTEMBRE

BARBARA FRITTOLI

Oratorio di San Nicola, Stradella S. Nicola

Domenica 16 settembre Ore 17.00 Oratorio di San Nicola BARBARA FRITTOLI Concerto finale degli allievi della masterclass Solisti allievi della masterclass di canto del soprano Barbara Frittoli Pianoforte Richard Barker Ingresso: libero.