"Vicenza in Lirica 2017": il programma dei concerti

Da sabato 26 agosto a domenica 10 settembre si terrà il festival "Vicenza in Lirica 2017", giunto alla quinta edizione, con un ricco calendario di concerti in varie location del centro storico del capoluogo berico oltre ad altri eventi collaterali e masterclass. L'evento vuole essere una rassegna per gli appassionati della musica lirica e del canto da camera o per chi intende ad avvicinarsi a questo mondo musicale, patrimonio dell’umanità. Alcune serate saranno a pagamento ed altre ad ingresso gratuito. L'evento è organizzato dall'associazione culturale "Concetto Armonico". con la collaborazione, il sosteno e l'ospitalità del comune di Vicenza e delle Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari. A breve sarà pubblicato il programma della kermesse musicale. Per approfondire vedi anche: "Vicenza in Lirica 2016".

VICENZA IN LIRICA: è un festival per la città e della città, che anima i luoghi più belli di Vicenza con musica, arte, cultura e bel canto. Una sinergia d’intenti per una manifestazione ricca di musica, attività collaterali, nomi prestigiosi e masterclass. "Vicenza in Lirica" è un progetto, che nasce per promuovere i giovani talenti musicali, offrendo loro la possibilità di seguire delle lezioni di alta formazione con professionisti del mondo lirico e di esibirsi in concerti aperti al pubblico. A fare da cornice alle lezioni e workshop, ci saranno diversi appuntamenti in vari luoghi della città per diffondere e valorizzare il patrimonio culturale della città di Vicenza.

ANTEPRIMA VICENZA IN LIRICA 2017: la rassegna sarà preceduta tra aprile e maggio da 3 appuntamenti di grande rilievo: la conferenza d'arte "Il Cammino di Cristo dal Getsemani al Sepolcro" a Palazzo Chiericati (giovedì 13 aprile), il concerto dedicato alla musica sacra "Passio" con la Schola San Rocco al Tempio di Santa Corona (sabato 15 aprile) e il concerto dedicato a Vivaldi con "Nisi Dominus" e Pegolesi "Salve Regina" a cura di Sara Mingardo Accademia degli Astrusi nella Basilica dei Santi Felice e Fortunato (sabato 6 maggio).

INFORMAZIONI: associazione culturale "Concetto Armonico" o Gallerie d'Italia - Palazzo Leoni Montanari. Contatti: Concetto Armonico - Vicenza in Lirica: 349.6209712 - info@concettoarmonico.it. Per aggiornamenti: www.vicenzainlirica.it.

MASTERCLASS: è un corso di alto perfezionamento in canto lirico con un professionista del settore accompagnato al pianoforte da un maestro pianista. L’associazione, fin dal momento della sua costituzione, ha organizzato importanti master class di canto lirico con importanti nomi del panorama operistico mondiale, in diverse città d’Italia. Le masterclass del Festival Vicenza in Lirica sono due e si svolgeranno nelle prestigiose sale di Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, dal martedì al sabato. Gli allievi iscritti si esibiranno alla fine della masterclass in un concerto nel Salone d’Apollo di Palazzo Leoni Montanari.

