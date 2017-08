Vicenza In Festival: il vincitore di Sanremo 2017 Francesco Gabbani in piazza dei Signori

Martedì 5 settembre alle 21 il cantautore Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017, si esibirà a Vicenza in piazza dei Signori per l'apertura della rassegna "Vicenza in Festival 2017" di settembre per una tappa del suo nuovo tour. Dopo aver vinto Sanremo 2016 nella sezione nuove proposte con il brano "Amen", aggiudicandosi anche il Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, Gabbani fa il bis a febbraio 2017, vincendo anche il 67° Festival di Sanremo con "Occidentali’s Karma”, quadruplo disco di platino e con oltre 135 milioni di visualizzazioni.

PROGRAMMA. Il cantante toscani salirà sul palco di Vicenza in Festival con i brani del suo nuovo disco “Magellano”, entrato al primo posto della classifica di vendite e certificato disco d’oro. Ai vertici delle classifiche airplay radio c’è il nuovo singolo dell’album “Tra le granite e le granate”. Gabbani sarà accompagnato sul palco da Filippo Gabbani (batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra).

PREVENDITE. Prevendite online e presso i punti vendita ticketone.it e vivaticket.it.

BIGLIETTI. Parterre in piedi 20 euro intero + diritto di prevendita - 13 euro ridotto (under 12 - over 65) + diritto di prevendita / Pacchetto family pack 4 biglietti: 15 euro + diritto di prevendita a biglietto / Tribuna con posti a sedere numerati 25 euro intero + diritto di prevendita - 15 euro ridotto (under 12 - over 65) + diritto di prevendita.

INFORMAZIONI: Due Punti Eventi - Thiene - via Marco Corner 19/21- telefono 0445.360516 - eventi@due-punti.com.

ELENCO CONCERTI