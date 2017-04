Vicenza in Festival: il rock balcanico di Goran Bregovic in piazza dei Signori

Venerdì 8 settembre alle 21 in piazza dei Signori a Vicenza si terrà il concerto "If you don’t go crazy, you are not normal" di Goran Bregovic, accompagnato dalla "Wedding & Funeral Band" per la rassegna "Vicenza in Festival 2017" (vedi programma). Il repertorio spazierà dai suoi grandi successi agli ultimi album (Alkohol e Champagne for Gypsies), con qualche anticipazione di brani del nuovo album in uscita il prossimo anno, accompagnato dalla sua storica formazione di fiati, percussioni e voci bulgare. Con le sue radici natie nei Balcani e la mente nel XXI secolo, le composizioni di Goran Bregovic mescolano le sonorità di una fanfara tzigana, le polifonie tradizionali bulgare, una chitarra elettrica e percussioni tradizionali con delle accentuazioni rock, dando vita ad una musica dai ritmi travolgenti e dalle sonorità fragorose, per due ore di pura energia.

BIGLIETTI IN PREVENDITA: Posto unico in piedi 27 euro + diritti di prevendita - Tribuna 32 euro + diritti di prevendita

GORAN BREGOVIC: nato a Sarajevo da madre serba e padre croato, Goran Bregovic crea i suoi primi gruppi rock a sedici anni. La musical esercitò un ruolo fondamentale nella sua vita come unica possibilità di poter esprimere pubblicamente il malcontento popolare senza rischiare di finire in galera. Per far piacere ai suoi genitori, Goran si impegna a proseguire i suoi studi di filosofia e sociologia, che lo avrebbero portato ad insegnare, se l’enorme successo del suo primo disco non avesse deciso altrimenti. Seguono quindici anni con il suo gruppo White Button e tredici album venduti in 6 milioni di copie. Tour interminabili in cui Goran diventerà l’idolo della gioventù jugoslava. Alla fine degli anni '80, Bregovic si libera del suo ruolo sfibrante di “star” e si isola in un “ritiro dorato” in una piccola casa sulla costa adriatica, un vecchio sogno d’infanzia. Qui compone le musiche del terzo film di Emir Kusturica “Il Tempo dei Gitani”. Ma ben presto i primi disordini scoppiano in Yugoslavia e i due amici sono costretti ad abbandonare tutto e trasferirsi a Parigi. Alla sua origine già mista, Goran ha aggiunto una moglie musulmana.

(nella foto sopra Goran Bregovic e l'orchestra di fiati "Wedding & Funeral Band")

ELENCO CONCERTI

Gallery