Vicenza in Festival: il pianista Giovanni Allevi in piazza dei Signori

Giovedì 7 settembre alle 21 in piazza dei Signori a Vicenza si esibirà il pianista Giovanni Allevi in un concerto live per la rassegna "Vicenza in Festival 2017" (vedi programma). Il celebre pianista e direttore di orchestra sarà in scena con un'orchestra per il “Celebration - Symphonic Tour”. L'enfant prodige Giovanni Allevi, che ha travolto il mondo accademico con il suo straordinario talento e carisma, è entrato nell’immaginario collettivo delle nuove generazioni con una carriera artistica costellata da successi di pubblico e discografici (oltre 1 milione di copie vendute dei suoi album di proprie composizioni strumentali) e da concerti e tournée internazionali. Le sue composizioni tratteggiano i canoni di una nuova “musica classica contemporanea”, attraverso un linguaggio colto ed emozionale, che prende le distanze dall’esperienza dodecafonica e minimalista per affermare una nuova intensità ritmica e melodica europea, fondata sulle forme della tradizione classica infuse dei suoni del presente.

BIGLIETTI IN PREVENDITA: Poltronissime Platinum 52 euro + diritti di prevendita - Poltronissime Gold 42 euro + diritti di prevendita - Poltronissime 35 euro +diritti di prevendita - Tribuna 26 euro + diritti di prevendita

GIOVANNI ALLEVI: al rientro dai giochi olimpici di Londra, dove è stato chiamato per la seconda volta consecutiva a rappresentare la musica italiana (dopo essersi esibito con la China Philharmonic Orchestra nella Città Proibita di Pechino durante le Olimpiadi 2008), registra il suo primo concerto per violino e orchestra “La danza della Strega”, inserito nell’album di composizioni sinfoniche “Sunrise”. Il suo concerto è già stato eseguito da virtuosi violinisti vincitori dei Premi Paganini, Sion Valais e Tchaikovsky. Allevi è anche scrittore di successo: per Rizzoli ha pubblicato “La musica in testa”, divenuto best seller e vincitore del Premio Letterario “Elsa Morante” e il saggio “Classico ribelle”, manifesto estetico della sua poetica musicale, a ulteriore conferma della solidità della sua formazione classica e statura culturale. Nel 2016 si sono celebrati i 25 anni dell’attività live dell’artista con un appassionante e innovativo libro fotografico pubblicato dalla collana editoriale della RAI con il titolo: “Vi Porterò con me. La mia vita con la Musica”, già in ristampa a pochi giorni dall’uscita, coronato dal doppio tour internazionale, “Giovanni Allevi Celebration Tour”, di pianoforte solo e con l’Orchestra Sinfonica Italiana.

ELENCO CONCERTI

Gallery