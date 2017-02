Vicenza Hardcore Fest 2017: 12 band live al CS Bocciodromo

Venerdì 10 marzo dalle 18 alle 1 è in programma la rassegna musicale "Vicenza Hardcore Fest 2017" al CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 con i concerti live di 12 band. In esclusiva per il festival quattro gruppi britannici come unica data italiana nel loro tour: "Polar" - "Giants" - "Empires Fade" - "My Only". Apertura porte alle 17. Ingresso a pagamento.

Line Up delle Band:

Polar (UK) - Unica data italiana

Giants (UK) - Unica data italiana

Fall Of Minerva

Selvə

Empires Fade (UK) - Unica data italiana

Regarde

Bright End ('Distance' release show)

Attempts ('Fast Enough' release show)

Bruuno

My Only (UK) - Unica data italiana

Death Has Gone - Кончена смерть

High Bridge

