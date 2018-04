Vicenza Back to 80s Festival

Per la prima volta si spalancano le porte dell' Enjoy club ad una serata dedicata all'hard rock/glam targato anni 80!

Riff distorti, capelli cotonati e look ambiguo vi aspettano per una serata esplosiva e piena di energia!



Ore 23.45 GLAMSTAR:

Band presente dal 2009 con l’intento di omaggiare il metal “Old School degli anni 80 , periodo d’oro in cui davvero il “METAL RULEZ THE WORLD”.

La scaletta e’ formata dai migliori brani dei W.A.S.P., MOTLEY CRUE, TWISTED SISTER, KISS, POISON, SKID ROW, MANOWAR, ALICE COOPER… suonati con la giusta grinta, energia al fine di ricreare l’atmosfera di un Live Show anni 80, anche con l’ausilio di giochi di luce, macchina del fumo, costumi di scena e coreografie di palco.

La punta di diamante del gruppo è Marzia e la sua voce così "Metal".

Marzia ,definita da molti la “Blackie Lawless al femminile” e’ un vero animale da palco con attitude, carisma e capacita' di coinvolgere il pubblico.

Tanta “botta”, potenza nei suoni, cori, nessuna base preregistrata in background… solo puro 80s Metal …questi sono i GLAMSTAR!



Ore 22.45 KARYSMA (...WE'RE BACK FOR MORE!!!)

Ritornano sul palco per la prima volta dal 2011 i KARYSMA, band che rispecchia l'energia, il glamour e l'esuberanza che ha contraddistinto il filone Glam degli anni 80.

La band vicentina propone cover delle hit dell epoca rispecchiando le sonorità, l'eclettismo e la presenza scenica degli storici gruppi come i MOTLEY CRUE, KISS, TWISTED SISTER, POISON, EUROPE, WASP e tanti altri.

I Karysma debuttano nel 2007 ma nascono nel 1994 sotto altre avesti. Tony, Simo e Pete suonano insieme da oltre 12 anni passando dal Rock al Pop alla musica leggera italiana, ma solo nel 2006 tornano alla loro vera passione musicale il Glam anni 80.

Il tipico suono anni 80 della batteria di Simo, i riff distorti e gli assoli sprigionati dalla chitarra di Tony, la potenza coinvolgente del basso di Pete, l energia esplosiva senza limiti di estensione della voce di Crixx, i cori trascinanti e mescolato insieme trucco, rossetto, capelli cotonati un look eccessivo e ambiguo,

fanno dei Karysma una band unica nel suo genere direttamente catapultata dagli anni 80 ai giorni nostri.



Ore 22.00 BLACKDUST

Hard rock band femminile di Padova. Attive dal 2013, la band è fondata dalla voce della cantante Eleonora Donà e dalla chitarrista solista Alebea Corazza.

La ritmica è dettata da Sofia Ton (batteria) e Ale BasS (basso).

I loro primi inediti variano dalla rockeggiante Weak Sex, all’aggressiva Reversed Game, non mancando di femminilità nella ballad I Won't To Be Alone Anymore.

Gli anni successivi proseguono con la composizione di brani più energici e ritmici come Wish You Hell, Gotta Get Out! e Bite The Dust.

La registrazione del primo EP e la sua uscita nel 2016 vede decollare la band su palchi importanti tra locali e festival del nord Italia.

L'album prende titolo dalla sopra citata Reversed Game.



LA SERATA



Dalle 20:30

Cena con la PIZZA ALL YOU CAN EAT + birra o coca grande + ingresso a € 15,00

(Prenotazione necessaria)



Dalle 21.45

inizio dello show live!

Ingresso + 1 consumazione = € 7,00





PRENOTA IL TUO TAVOLO!

tel 347 2298947