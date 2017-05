Vibe Smooth Nova Trio: live pop-rock & brasilian sound al "Terzo Ponte"

Giovedì 11 maggio alle 21.30 si terrà il concerto live dei Vibe Smooth Nova Trio al locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7. Il terzetto si esibirà con brani tratti dal repertorio brasiliano, pop, rock e classici italiani riarrangiati in chiave bossa, samba o funky. Il complesso è formato da Alessandra Cavuto, (cantante-ballerina appassionata di contaminazioni e progetti musicali-teatrali), Davide Repele (chitarrista con collaborazioni anche nella band di Cristiano De Andrè e in un trio con Pezzin, bassista di Ligabue) e Filippo Zonta (ricercatore di nuove sonorità durante i suoi viaggi in Brasile, a Cuba e in Africa. A partire dalle 19.30 è disponibile prenotare la cena con il menù alla carta e il posto prioritario per lo spettacolo. Ingresso riservato ai soci Arci. Per informazioni e prenotazioni cena: 0424.502611.

