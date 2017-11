Viaggio nei cori luterani all’ombra di Bach: Alessandro Tenaglia a Palazzo Chiericati

Sabato 2 dicembre alle 18 nel Salone d'Onore di Palazzo Chiericati si terrà il concerto "Viaggio nei cori luterani all’ombra di Bach" per l'apertura della nuova stagione dell’Officina dei Talenti. Al pianoforte Alessandro Tenaglia. Verrà proposto un programma a tema per celebrare l'avvio, nel 1517, della Riforma Luterana, che anche nella storia della musica ha lasciato un segno indelebile e specifico.

I corali sono gli inni di preghiera (molti composti da Lutero stesso), che fin dall'inizio hanno costituito il cuore della preghiera personale e collettiva nella Chiesa Cristiana Evangelica Luterana. Il grande Johann Sebastian Bach li ha armonizzati tutti, e sulle melodie di corale utilizzate come cantus firmus ha scritto le sue mirabili e numerose cantate, pensate per l'ufficio liturgico di tutto l'anno e di tutte le feste religiose.

Di alcune importanti pagine tratte da cantate di Bach il grande pianista e compositore italo-tedesco Ferruccio Busoni ha scritto delle versioni pianistiche di grande efficacia e intensità. Ma il lavoro sui corali luterani, oltre che Bach e Busoni, ha riguardato molti altri grandi compositori, come Max Reger (di cui Schönberg diceva che era un genio assoluto) e Johannes Brahms (che ai corali luterani ha dedicato la sua ultima opera), e anche compositori attuali, come il tedesco Stefan Heucke, l'armeno-americano Jeff Manookian, e il vicentino di Sarego Alberto Schiavo, tutti legati da amicizia personale col pianista (Manookian e Schiavo gli hanno dedicato le loro composizioni in programma).

Il pianista abruzzese Alessandro Tenaglia, attualmente docente di Musica da Camera al Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro, ha vissuto e lavorato a Vicenza per un lungo periodo (1988-2003), ed ha già portato con successo questo programma a Colonia, Amburgo, Bolzano e Sterzing.

Ingresso a pagamento. Informazioni: 345.5382198 - viverelavilla@libero.it.

