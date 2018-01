VI.U. presenta Rock Graffiti: live Odd-Rey / Coquine Market / 70's Party

"It's Only Rock'N'Roll But We Like It"

Il 2018 non poteva cominciare nel migliore dei modi! Siamo pronti per sganciare a sorpresa la prima BOMBA! 💪

Vicenza Underground presenta >>> ROCK GRAFFITI at Totem Club per la prima volta Venerdì 26 Gennaio a partire dalle 23.30.



w/ Odd-Rey and Coquine Market + Dj set

Ma cos'è Rock Graffiti?! È la nostra idea di rock, la nostra passione per la musica che abbiamo sempre trasmesso in Radio ma che ora diventerà un PARTY con tutti gli attributi

Rock Graffiti è un Party Rock e per l'occasione ci immergiamo negli anni 70' , anni di libertà, trasgressione e di lotte politiche dove esplodono la creatività e la voglia di progresso. La nuova tendenza degli Hippie, i grandi festival come Monterey e Woodstock.

Rock Graffiti come Vicenza Underground, proporrà le migliori band underground del Vicentino e non solo, che porteranno sul palco la propria musica, originale, suonata, dando finalmente il giusto spazio ai nostri talenti!

E non si poteva non cominciare con:

>>> Odd-Rey

Gli Odd-Rey sono una band blues/rock formata a Vicenza nel 2011.

Dopo aver vinto diversi contest hanno pubblicato il loro primo album “Odd-Rey” nel 2012.

All’inizio del 2015 pubblicano “Equilibrio”, EP contenente brani originali in italiano, registrati e prodotti al Hate Studio (VI) per Maninalto Records. Il 2016 vede la band trasferirsi per sei mesi in Lettonia, ospitata dal bootcamp di Sliptrick Records, e successivamente intraprendere un tour europeo di oltre 40 concerti in dieci stati diversi nell’estate dello stesso anno. Il quartetto nel suo percorso ha condiviso importanti palchi con band del calibro di Balthazar (Belgio) ed artisti di spicco del panorama musicale italiano come Bud Spencer Blues Explosion, Aucan, Ghemon, Cosmo e Rumatera. Recentemente gli Odd-Rey sono entrati in studio al Frequenze (Monza) per registrare “Clouds” sotto la guida di Pietro Foresti, produttore dell’anno al MEI di Faenza. Mentre il lancio del singolo è alle porte, la band si prepara per entrare nuovamente in studio ed incidere il suo secondo LP.

>>> Coquine Market

Le Coquine Market sono un progetto di Matteo Premoli e Antonio Zuccon Ghiotto.

Le Coquine Market sono una band Pop.

A seguire? Un super DJ SET per farti ballare come se non ci fosse mai l'ultimo pezzo!

Dress Code? Consigliato ma non obbligatorio per aiutarci rendere al meglio l'atmosfera giusta e per vincere qualche bel premo in palio che scoprirai a breve!

>Camicie sgargianti , pantaloni a zampa, bandane, cappelli, liberate la fantasia.

>>INGRESSO GRATUITO con consumazione minima a 5 euro<<

Info Line: Online > www.vicenzaunderground.it

Per ascoltare ROCK GRAFFITI ogni Martedì dalle 21 > https://goo.gl/PdkZCD

Grafica a cura di >>> Velasquez

Totem Club via Vecchia Ferriera 135, 36100 Vicenza. Uscita Autostrada: VICENZA ovest.