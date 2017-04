"Venice Guitar Quartet": musica di tradizione spagnola per ensemble al Remondini

Domenica 30 aprile alle ore 17.30 si terrà il concerto del "Venice Guitar Quartet" al Teatro Remondini di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8/C per la stagione concertistica 2017. Il gruppo è formato da Giacomo Costantini, Riccardo Giubilato, Diletta Bibò, Francesco Semenzato alle chitarre, Musiche di Granados, Albeniz, Arcas, Boccherini, Bizet, De Falla.

VENICE GUITAR QUARTET: nasce dall’amicizia di quattro musicisti professionisti già attivi nel territorio veneziano ed uniti dalla passione per le sei corde, da queste premesse si muove il quartetto, che si ricollega idealmente ad un fortunato progetto musicale nato e condotto sotto la guida del M° Florindo Baldissera. L’obbiettivo della formazione è quello di divulgare la musica classica con delle trascrizioni originali ed inedite, in grado di valorizzare al massimo le risorse di questo strumento, sfruttando le possibilità timbriche e dinamiche che spesso il solista non può assolvere. Il repertorio, legato alla musica di tradizione spagnola per orchestra e per ensemble non prettamente chitarristici, sembra rivivere e trovare la sua perfetta dimensione nelle quattro chitarre attraverso ritmi travolgenti, sonorità calde ed appassionanti, che tengono in pugno l’ascoltatore sino all’ultima nota. Premi: 1° premio assoluto Cat. Musica da Camera - "Premio Contea, Città di Treviso" - 2° premio Cat. Musica da Camera - "8° Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale “Giovani musicisti” – Città di Treviso"

ELENCO CONCERTI