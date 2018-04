Velvet Dress - U2 Tribute Band alla Birreria Trenti

La tribute band degli U2 in concerto live all aBirreria Trenti di Bassano del Grappa

La band

Tutto nasce alla fine del 1999, quando per la prima volta 4 ragazzi si trovano per fare qualche prova, dopo avere espresso reciprocamente l'intenzione di creare un tributo agli U2.

Ad inzio anno, Gennaio 2000 , con una grande passione comune per i quattro Irlandesi, un immenso desiderio di riprodurne il leggendario sound e molta volontà, nascono i Velvet Dress.

La band da allora riesce a suonare nelle piu’ prestigiose location per live music in Italia e Europa con oltre 1000 concerti , diventando tra le più richieste tribute band e tra le più longeve in attività.

Membri del gruppo

Leo - Voce e chitarra

Beppe - Chitarra

Marco - Basso e cori

Stefano - Batteria



Crew:

Mattia - Sound

Matteo - Federico - Enrico - Stage

Gallo - Lights