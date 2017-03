"Velvet Dress": U2 Tribute Band al "The Big" di Torrri di Quartesolo

Venerdì 17 marzo alle 22.30 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 presenta il concerto live del gruppo "Velvet Dress" U2 Tribute Band per l'omaggio musicale al celebro gruppo irlandese nato a fine anni '70. Il complesso, fondato nel alla nel 1999, quando per la prima volta 4 ragazzi si trovano per fare qualche prova, dopo avere espresso reciprocamente l'intenzione di creare un tributo agli U2. A gennaio 2000 decisero di riprodurre il leggendario sound degli "U2" e nascono i Velvet Dress. La band da allora riesce a suonare nelle piu’ prestigiose location per live music in Italia e Europa con oltre 1000 concerti, diventando tra le più richieste tribute band e tra le più longeve in attività. Line up: Leonardo (voce e chitarra) - Beppe (chitarra) - Marco (basso e cori) - Stefano (batteria). Il 5 settembre 2015 a Torino durante la data del Innocence+Experience Tour degli U2 il cantante Leonardo ha avuto l'onore di salire sul paco assieme agli U2 e duettare con Bono in "Desire", evento straordinario ed emozionante condiviso e immortalato da migliaia di fan in Italia e non solo. A seguire intrattenimento musicale con dj set. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni tavoli: 0444.267203.

