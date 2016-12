Veglione di Capodanno: "Novaluna Party Band" alla Birreria Trenti di Pove del Grappa

TUTTI GLI EVENTI DEL CAPODANNO 2017 A VICENZA E PROVINCIA

Sabato 31 dicembre dalle 22.30 alle 4 la Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6 organizza il "Veglione di Capodanno 2017" con un dopocena musicale insieme alla "Novaluna Party Band". Il complesso pop, pop-rock e dance è formato da 6 membri: Alessandro Privitera (voce), Filippo Andolfatto (chitarra), Nicola Todesco (basso), Stefano Vanzo (batteria), Riccardo Orlando (tastiere), Giacomo Jack Bianchin (chitarra). A seguire musica non stop fino all'alba con Dj Morgan from "Stargate", dj Alec, dj Gheller e dj Wolf insieme allo show live voice di Miss Julia. In apertura di serata verso le 20 ci sarà il cenone con il "Doppio Menù di San Silvestro" per la scelta pizzeria o ristorante a seconda dei gusti. Ingresso gratuito nel dopocena per tutta la notte. Prezzi cenoni: menù pizzeria a 33 euro - menù ristorante a 58 euro. Infoline per prenotazioni: 0424.80392 - info@birreriatrenti.it.

ELENCO CONCERTI