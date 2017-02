"Vedute e Capricci: Tra Virtuosismo e Pastiche" a Palazzo Leoni Montanari

Domenica 7 maggio alle ore 15 e alle ore 17 si terrà a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza l'incontro sonoro "Vedute e Capricci: Tra Virtuosismo e Pastiche" insieme all'Ensemble Musagète nell'ambito della terza edizione di "Musica da un’Esposizione", che metterà in relazione le opere presenti nelle sale espositive con composizioni musicali eseguite dal vivo su criteri cronologici/tematici e su assonanze timbriche/gestuali. La stupefacente maestria prospettica del vedutismo veneziano viene messa in relazione all'illusione polifonica, al virtuosismo strumentale e al pastiche di elementi eterogenei in un percorso musicale che va dal Barocco al Romanticismo. Sarà un dialogo itinerante all'interno di una o più sezioni tematiche delle Gallerie con il pubblico, immerso in una fruizione diretta e ravvicinata,verrà accompagnato in un'esperienza nella quale le suggestioni visive e quelle sonore diventano reciproche chiavi di lettura delle opere osservate e ascoltate. Posti limitati con prenotazione consigliata. Biglietti: 5 euro - gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni. Per informazioni e prenotazioni: numero verde 800.578875 - info@palazzomontanari.com - www.gallerieditalia.com - www.ensemblemusagete.it.

