"Variazioni Goldberg" di Bach: la pianista Gile Bae al Teatro Olimpico

Venerdì 5 maggio alle 21 si terrà il concerto della pianista Gile Bae al Teatro Olimpico di Vicenza per la rassegna musicale "Incontro sulla Tastiera". La grande promessa della tastiera si esibirà nel prestigioso palco della location palladiana con le "Variazioni Goldberg" di Bach, un'Aria con diverse variazioni per clavicembalo a due manuali. Ingresso a pagamento. Contatti: tel. e fax 0444.515658 -

incontrosullatastiera@virgilio.it

GILE BAE: la ventitreenne pianista olandese è sui palcoscenici già dall’età di sei anni. Vincitrice di tanti prestigiosi primi premi, la Bae si è esibita anche con Vladimir Ashkenazy nel 2014 ed ha inciso lo scorso anno le Variazioni Goldberg di Bach. Ha seguito masterclass con grandi nomi tra i quali Elza Kolodin, Tatiana Zelikman e Boris Petrushansky, ed attualmente continua a specializzarsi ad Imola, dove studia con il maestro Franco Scala dal 2002.

VARIAZIONI GOLDBERG: sono un'opera per clavicembalo consistente in un'aria con trenta variazioni, composte da Johann Sebastian Bach fra il 1741 e il 1745 e pubblicate a Norimberga dall'editore Balthasar Schmid. Sono dedicate a Johann Gottlieb Goldberg, a quel tempo in servizio a Dresda come maestro di cappella presso il conte von Brühl. L'opera è stata concepita come un'architettura modulare di 32 brani, disposti seguendo schemi matematici e simmetrie che le conferiscono tanta coesione e continuità da non avere eguali nella storia della musica. Insieme all'Arte della fuga può essere considerata il vertice delle sperimentazioni di Bach nella creazione di musica per strumenti a tastiera, sia dal punto di vista tecnico-esecutivo, sia per lo stile che combina insieme ricerche di alto livello musicali e matematiche.

