Urban Live Hip Hop di Herman Medrano al Luca's Bar di Tezze sul Brenta

Sabato 8 aprile a partire dalle 21 fino alle 24 il locale "Luca's Bar" di Tezze sul Brenta in via Jolanda 122 ospiterà l'artista Herman Medrano, accompagnato dal da Dj Tech nel concerto di urban live in dialetto veneto. Ingresso gratuito.

HERMAN MEDRANO: da quasi vent'anni da quando Herman Medrano è entrato nella scena musicale veneta con le sue rime graffianti tipicamente in dialetto padovano-veneziano. Con gli anni non ha mai cambiato l'approccio, ma anzi ha via via consolidato la sua materia, ispessito la voce, non solo per raccontare come siamo fatti, ma soprattutto per denunciare il marcio, che caratterizza molti strati della società contemporanea. Forse è proprio la sua critica attuale e frizzante che lo rende unico e sempreverde. Le sue provocazioni in rima, condite da un tagliente umorismo ed ironiche osservazioni, hanno conquistato il pubblico dei cultori dell'hip-hop e non. Solitamente accompagnato nel suo urban live da DJ Tech, storico dj giocoliere di piatti e vinili.

