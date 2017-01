"Una Valigia per Ripartire" per le donne vittime di violenza al Teatro San Marco

Sabato 14 gennaio alle 20.30 al Teatro San Marco di Vicenza in contrà San Francesco 76 si terrà il concerto "Una Valigia per Ripartire" dei cori Blu Gospel Jazz Pop Show Choir di Sarego, Il Rosso e il Nero di Costabissara e Melodema Gospel and Jazz di Costabissara. Verranno raccolti i fondi necessari alla realizzazione del progetto sperimentale innovativo "La Valigia di Caterina" destinato alle donne in stato di disagio e di vulnerabilità, che hanno deciso di “mettersi in viaggio” con percorsi di autonomia verso una nuova vita. A queste donne, seguite dai servizi sociali di base, dal servizio di tutela e protezione dei minori o dal Centro Antiviolenza sarà dunque assegnata “La Valigia di Caterina”, riempita grazie ai fondi del concerto benefico insieme a quelli devoluti direttamente dai Lions. L'iniziativa, unica in Italia, è dell'assessorato alla comunità e alle famiglie del Comune di Vicenza, dell'associazione Donna chiama Donna, che gestisce il Centro Antiviolenza (CeAv), e dei Lions di Vicenza e provincia ed è ispirata e dedicata all'avvocato vicentino Caterina Evangelisti Fronzaroli, presidente dell'Aiaf Veneto (associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori), scomparsa nel 2015 al culmine di una vita professionale e umana dedicata alla tutela dei minori e delle donne maltrattate. A Vicenza su 485 donne accolte e accompagnate dal Centro Antiviolenza in 4 anni di attività, 203 non hanno un'indipendenza economica e 254 hanno figli minori a carico. I minori seguiti a vario titolo dai servizi sociali del comune di Vicenza sono 1450, pari all'8% della popolazione fino ai 18 anni. L'ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria e va effettuata attraverso il sito www.eventbrite.com/e/una-valigia-per-ripartire-a-sostegno-delle-donne-vittime-di-violenza-tickets-30223245541/. E' necessario stampare e portare con sé il biglietto.

