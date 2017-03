"Una Valigia per Ripartire": concerto solidale al Teatro Astra di Vicenza

Dopo il successo della prima iniziativa del 14 gennaio al Teatro San Marco con raccolta fondi a favore delle donne vittime di violenza, sabato 4 marzo alle 20.30 è in programma al Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 il secondo concerto "Una Valigia per Ripartire" con i cori Blu Gospel Jazz Pop Show Choir di Sarego, Il Rosso e il Nero di Costabissara e Melodema Gospel and Jazz di Costabissara. Verranno raccolti i fondi necessari alla realizzazione del progetto sperimentale innovativo "La Valigia di Caterina" destinato alle donne in stato di disagio e di vulnerabilità, che hanno deciso di “mettersi in viaggio” con percorsi di autonomia verso una nuova vita. Grazie al generoso contributo di tante persone sono in partenza i primi due progetti: il primo per sostenere l'autonomia abitativa e il secondo per l'autonomia lavorativa, riguardanti le donne che stanno uscendo dalla condizione di vittime di violenza. In senso figurato bisogna riempire nuove valigie per accompagnare queste persone e i loro figli, che hanno trascorso una parte difficile della loro vita all'interno di relazioni violente e non paritarie. Donne di ogni età, cultura, estrazione sociale che si sono avvicinate al Centro Antiviolenza del comune di Vicenza gestito dall'Associazione Donna chiama Donna per i 39 comuni dell'ULSS 6. L'iniziativa è dedicata e ispirata all'avvocato Caterina Evangelisti Fronzaroli (a poco più di un anno dalla scomparsa), che ha negli anni accompagnato tante storie di donne e famiglie vulnerabili, sempre insistendo perché i servizi collaborassero tra loro, mettendo a fondamento della sua etica professionale e umana il rispetto e l’autonomia delle persone. Ogni donna porta bisogni diversi, e per questo ogni "valigia" avrà contenuti diversi, personalizzati, costruiti dalle donne insieme agli operatori sociali. Per maggiori informazioni: progettisociali@comune.vicenza.it. L'ingresso è libero, ma la prenotazione è obbligatoria e va effettuata sul sitowww.eventbrite.it/e/biglietti-una-valigia-per-ripartire-a-sostegno-delle-donne-vittime-di-violenza-31932462856?aff=es2. Andrà stampato il biglietto e portato con sè all'evento.

