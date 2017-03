Un Nuovo Inizio: "The Blues Against Youth" e "Tobjah" al "Viaroma 17" di Dueville

Venerdì 17 marzo dalle 18 alle 3 torna il locale "Viaroma 17" di Dueville in via Roma 17 con l'evento musicale "Un Nuovo Inizio" insieme ai musicisti "The Blues Against Youth" e "Tobjah" con un concerto live acustico dal sapore rock & blues. Il progetto "The Blues Against Youth" nasce a Rona nel 2009 con il cantautore-chitarrista Gianni TBAY, specializzato nei generi country, rock e blues: nella sua carriera oltre 600 performance in Italia e in tutta Europa con 2 full-length album (“Pure At Heart Blues” nel 2011 and “Trapped In The Country” nel 2013) più altri dischi e il nuovo LP "Apprentice", pubblicato da "Beast Records" nel marzo 2016. Tobia Poltronieri in arte"Tobjah", natao a Verona nel 1988, è un cantante, chitarrista e compositore con canzoni post folk. Ingresso libero.

ELENCO CONCERTI