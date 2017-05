Tutti i concerti rock/pop/metal nel vicentino: la guida per il weekend

LA GUIDA DEGLI EVENTI PER IL WEEKEND A VICENZA E PROVINCIA

Numerosi gi appuntamenti con i concerti sul territorio berico tra sabato 6 e domenica 7 maggio dal rock al pop fino al blues al folk e al metal.

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

CONCERTI POP

SUGARLIVE BAND: TRIBUTO A ZUCCHERO. Sabato alle 20.30 si terrà il concerto "Tributo a Zucchero" con la "Sugarlive Band" al locale "Enjoy Club" di Torri di Quartesolo per la riproduzione fedele dello show del bluesman emiliano. Ingresso a 10 euro.

SIMILI: LAURA PAUSINI TRIBUTE BAND. Sabato alle 22.30 il locale "Nostress Bar & Burger" di Bassano del Grappa presenta il concerto live del gruppo "Simili" ("Laura Pausini Tribute Band") con la cantante Elisa Chiesara per l'omaggio musicale a Laura Pausini: il complesso eseguirà le canzoni più famose della cantautrice italiana con attenzione alle scenografie e agli abiti in scena. Ingresso gratuito.

CONCERTI ROCK

ARIANNA ANTINORI AL THE BIG. Sabato alle 22.30 si terrà il concerto live di Arianna Antinori al locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo con sonorità rock & blues per un mix perfetto capace di annullare qualsiasi distanza tra palco e pubblico. Insieme a lei suoneranno Carlo De Bei (chitarra), Giovanni De Roit (chitarra), Manuel Bisetto (basso) e Paolo "Pablo Drummadores" Bertorelle (batteria). Ingresso libero.

MR MONK: TRIBUTE BAND FOO FIGHTERS. Sabato alle 22.30 si terrà il concerto live rock del complesso "Mr Monk" (Tribute Band Foo Fighters) al locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa con le canzoni di Dave Grohl (ex batterista dei "Nirvana") e della sua storica band americana di alternative rock (fondata a Seattle nel 1994), suonando i loro pezzi più famosi. Ingresso gratuito riservato ai soci Arci.

EKAT BORK: LA MUSA DI GHIACCIO AL VINILE CLUB. Sabato alle 23 la cantante siberiana Ekat Bork, soprannominata la "Musa di Ghiaccio", si esibirà al "Vinile Club" di Rosà per la presentazione del nuovo album "YASДYES", promosso per mezzo di un tour, che toccherà anche Svizzera e Inghilterra. Ingresso a 5 euro.

CONCERTI PUNK ROCK / HARD ROCK / HEAVY METAL

LIVE METAL: LAST WILL E FEARFUL BONSHAKE. Sabato alle 21 il locale Hells Angels MC di Vicenza presenta i concerti live metal delle band "Last Will" (symphonic metal) e "Fearful Bonshake" (hard rock e heavy metal). Ingresso libero.

LIVE PUNK ROCK A LA MESA. Sabato a partire dalle 22 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore presenta i concerti live di punk rock con le band "All Coasted", "Lights Out" e "Wild Sheep" in collaborazione con l'etichetta discografica "Six Pack for Break". Ingresso riservato ai soci Arci.

TRASH METAL PARTY. Domenica alle 18 il locale "Boston Square" di Tezze su Brenta organizza l'evento "Aperitivo Distruzione" per il "Trash Metal Party" con i concerti live di 4 band: "Lostair", "Detonation Boulevard", "Boia" e "Mill of Stone": buffet offerto ad ogni cambio palco con la cucina sempre aperta durante le esibizioni dei complessi. Ingresso libero.

CONCERTI FOLK & BLUES

HIDE VINCENT: GROOVE ACOUSTIC SUNDAY. Domenica alle 19.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza presenta l'evento "Groove Acoustic Sunday" con il concerto live del cantautore Hide Vincent: il musicista campano eseguirà i migliori pezzi del suo repertorio acustico in chiave folk-pop. A partire dalle 18.30 free vegan buffet. Ingresso libero.

ZABRISKI AL CS BOCCIODROMO. Domenica alle 21 si terrà il concerto live folk & blues del cantautore vicentino Zabriski al CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza per il festival "Il Corpo della Crisalide" (vedi programma). Insieme al cantante berico si esibiranno sul palco Augusto Dalle Aste (contrabbasso) e Leonardo Ferrari (batteria). Ingresso gratuito.

