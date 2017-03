Tributo a Zucchero: "Sugarlive Band" all'Enjoy Club di Torri di Quartesolo

Dopo l'esibizione dei "Wit Matrix" del 18 febbraio, sabato 11 marzo alle 20.30 il locale "Enjoy Club" di Torri di Quartesolo in via della Croce 19 presenta il concerto "Tributo a Zucchero" con la "Sugarlive Band". Da un'idea di Giorgio Piovera nel 2002 solo "Sugarlive" diventa a 10 anni di distanza "Zucchero Real Tribute: Sugarlive Band", diventando la band di riferimento del Nord Italia nella riproduzione fedele dello show del bluesman emiliano. Subito il complesso viene contattato per suonare al Raduno Ufficiale del Fanclub di Zucchero Fornaciari e Giorgio duetta con il maestro "Hey Man", celebre canzone dell'album "Blues", datata 1987. Da lì inzia il cammino che li ha portati a tributare le canzoni del mitico Zucchero in giro per l'Italia e non solo. Apertura cancelli ore 20,30. Costo: 10 euro con consumazione. Ingresso + Cena: 16 euro (giro pizza al trancio + bibita o in alternativa panini/piadine con salsiccia o hamburger). In serata sarà possibile mangiare hamburger, cheeseburger, "panini onti" e patatine. Infoline per prenotazioni: 347.4893650.

ELENCO CONCERTI