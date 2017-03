Tributo a Sir Cece Bonzo De Quincey al CSC di San Vito di Leguzzano

Sabato 11 marzo alle 21.30 il CSC Centro Stabile di Cultura a San Vito di Leguzzano in via Leogra 4 presenta la serata-tributo a Sir Cece Bonzo De Quincey con il concerto live show della "Cece Bonzo Super Band" oltre ad una mostra di fotografie della scena indie alto vicentina 1990-2010, un'esposizione di disegni e bozzetti di Cece Bonzo Milan e un reading musicato di poesie tratte da "Frustrazioni". Dalle 22 partirà l'esibizione del complesso "Cece Bonzo", agglomerato di amici che si alterneranno sul palco per omaggiare Cece attraverso un percorso musicale, che ha segnato la sua vita con membri di: De Quinceys, Csch, i Melt, Universal Sex Arena, New Ivory, muleta, Radio Riot Right Now, Phill Reynolds, ClayToRide, Duvalier ,IGotI, Promessi Spolpi, BlackCloud, Il Buio, Speedjackers, Justin & the eggs, Waterbombs). Aftershow con il dj set by Barbarella. Ingresso gratuito riservato ai soci CSC. Costo tesseramento annuale: 5 euro.

