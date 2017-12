Tributo a Michael Jackson: live show by Sergio Cortès al Pala Bassano 2

Sono passati più di 8 anni dalla scomparsa di Michael Jackson, ma la sua musica e il suo mito continuano a vivere. Al Bassano del Grappa questa magia prende forma in maniera straordinaria grazie allo spettacolo di Sergio Cortès in programma sabato 9 dicembre al Pala Bassano 2 (ex Pala Bruel) nello show di musica e ballo, organizzato da AMC Eventi e Comunicazione. Sul palco si esibirà l'artista più famoso al mondo come somiglianza fisica e vocale a Micheal Jackson, icona mondiale del pop. Da anni i suoi spettacoli, frutto di un duro e meticoloso lavoro, fanno rivivere il mito ed emozionare chi lo ha amato grazie ad una performance elettrizzante

SERGIO CORTES SULL'ONDA DEL RE DEL POP. "Ho sempre ammirato il Re del Pop, ma le circostanze, che mi hanno portato a lui i realtà sono state molto casuali" - ha raccontato Cortés in un’intervista - "Nel 1987 un giornalista che mi vide per strada mi ha propose di partecipare a un reportage proprio per la mia somiglianza con Michael Jackson. Io non mi sono mai operato per assomigliare al mio idolo, è tutto assolutamente casuale e mi piace pensare che è un regalo di Dio. Dopo la pubblicazione delm servizio su un’importante rivista spagnola, mi hanno offerto varie collaborazioni, dove dovevo interpretare Michael e ho accettato volentieri perché mi piace ballare e cantare. La mia voce è molto simile alla sua e adoro le sue canzoni. Con il tempo ho scoperto che sul palco sono molto felice".

PREVENDITE: on line sui circuiti Ticketone e Vivaticket - Biglietti acquistabili anche nei punti vendita abituali della propria città.

PREZZI TICKET ONE: Platea A/B/C 1 Settore Numerata Intero 30 euro + 4.50 euro diritti prevendita / Platea D/E/F 2 Settore Numerata Intero 25 euro + 3,50 euro diritti di prevendita / Tribuna Centrale Ovest Intero 25 euro + 3.50 euro diritti di prevendita/ Tribuna Laterale 1 Settore Intero 25 euro + 3.50 euro diritti di prevendita (non disponibili) / Tribuna Laterale 2 Settore Intero 20 euro + 3 euro diritti di prevendita (non disponibili)

PREVENDITE ON LINE: www.ticketone.it/michael-jackson-live-tribute-show-sergio-cortes-bassano-del-grappa-biglietti.html?affiliate=ITT&doc=artistPages%2Ftickets&fun=artist&action=tickets&key=1870810%2410104734

INFORMAZIONI: 0423.1900142 - 348.3802984 - info@amceventi.it - www.facebook.com/AmcEventiEComunicazione

